На довыборах в свердловский парламент лидирует протеже Куйвашева

11 сентября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

На довыборах в ЗакСо по Ирбитскому округу побеждает Алексей Коробейников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На довыборах в свердловское Заксобрание по Ирбитскому округу побеждает единоросс из команды губернатора Евгения Куйвашева Алексей Коробейников. По данным на утро 11 сентября, он набирает 61% голосов избирателей. «Я вполне доволен таким результатом, не сомневался в нем из-за того, что полгода активно работал в округе. За это время туда уже удалось привлечь около ста миллионов рублей. Впереди ждет плодотворная работа — планируются, например, ремонты школ, больниц, дорог и прочего. Реализовать планы поможет совместная работа с коллегами на региональном и местном уровнях, а также поддержка самих жителей», — сказал Коробейников корреспонденту URA.RU. Он отдельно акцентировал внимание на поддержке со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Именно с одобрения главы региона Коробейников оставил мандат депутата-списочника от Богдановичского округа и стал участвовать в довыборах от Ирбитского округа. Когда областной избирком утвердит результаты выборов, Коробейников займет кресло легендарного одномандатника Виктора Шептия, перешедшего в Совет федерации.

На довыборах в свердловское Заксобрание по Ирбитскому округу побеждает единоросс из команды губернатора Евгения Куйвашева Алексей Коробейников. По данным на утро 11 сентября, он набирает 61% голосов избирателей. «Я вполне доволен таким результатом, не сомневался в нем из-за того, что полгода активно работал в округе. За это время туда уже удалось привлечь около ста миллионов рублей. Впереди ждет плодотворная работа — планируются, например, ремонты школ, больниц, дорог и прочего. Реализовать планы поможет совместная работа с коллегами на региональном и местном уровнях, а также поддержка самих жителей», — сказал Коробейников корреспонденту URA.RU. Он отдельно акцентировал внимание на поддержке со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Именно с одобрения главы региона Коробейников оставил мандат депутата-списочника от Богдановичского округа и стал участвовать в довыборах от Ирбитского округа. Когда областной избирком утвердит результаты выборов, Коробейников займет кресло легендарного одномандатника Виктора Шептия, перешедшего в Совет федерации.