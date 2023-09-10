10 сентября 2023

На довыборах в свердловский парламент лидирует протеже Куйвашева

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, коробейников алексей
На довыборах в ЗакСо по Ирбитскому округу побеждает Алексей Коробейников Фото:

На довыборах в свердловское Заксобрание по Ирбитскому округу побеждает единоросс из команды губернатора Евгения Куйвашева Алексей Коробейников. По данным на утро 11 сентября, он набирает 61% голосов избирателей.

«Я вполне доволен таким результатом, не сомневался в нем из-за того, что полгода активно работал в округе. За это время туда уже удалось привлечь около ста миллионов рублей. Впереди ждет плодотворная работа — планируются, например, ремонты школ, больниц, дорог и прочего. Реализовать планы поможет совместная работа с коллегами на региональном и местном уровнях, а также поддержка самих жителей», — сказал Коробейников корреспонденту URA.RU.

Он отдельно акцентировал внимание на поддержке со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Именно с одобрения главы региона Коробейников оставил мандат депутата-списочника от Богдановичского округа и стал участвовать в довыборах от Ирбитского округа. Когда областной избирком утвердит результаты выборов, Коробейников займет кресло легендарного одномандатника Виктора Шептия, перешедшего в Совет федерации.

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На довыборах в свердловское Заксобрание по Ирбитскому округу побеждает единоросс из команды губернатора Евгения Куйвашева Алексей Коробейников. По данным на утро 11 сентября, он набирает 61% голосов избирателей. «Я вполне доволен таким результатом, не сомневался в нем из-за того, что полгода активно работал в округе. За это время туда уже удалось привлечь около ста миллионов рублей. Впереди ждет плодотворная работа — планируются, например, ремонты школ, больниц, дорог и прочего. Реализовать планы поможет совместная работа с коллегами на региональном и местном уровнях, а также поддержка самих жителей», — сказал Коробейников корреспонденту URA.RU. Он отдельно акцентировал внимание на поддержке со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Именно с одобрения главы региона Коробейников оставил мандат депутата-списочника от Богдановичского округа и стал участвовать в довыборах от Ирбитского округа. Когда областной избирком утвердит результаты выборов, Коробейников займет кресло легендарного одномандатника Виктора Шептия, перешедшего в Совет федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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