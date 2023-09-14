Перинатальный центр в ХМАО признали лучшим в России

Перинатальный центр Нижневартовска признали лучшим в России. Департамент здравоохранения ХМАО на своем официальном telegram-канале сообщил, что медучреждение стало лучшим из 55 участников конгресса в Сочи.
«С 8 по 11 сентября 2023 года в Сочи прошeл XVII общероссийский конгресс „Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии“. По итогам „Переклички перинатальных центров-2022“ лучшим в стране среди 55 участников признан перинатальный центр Нижневартовска», — указано в публикации.
По данным депздрава, перекличка перинатальных центров — это единственный профессиональный рейтинг учреждений родовспоможения. «Независимые эксперты оценивают работу не только самого центра, но и всех подведомственных ему медицинских организаций, что позволяет получать цельное представление об эффективности деятельности службы родовспоможения отдельной территории», — отмечает ведомство.
Ранее URA.RU писало, что врачи перинатального центра в Сургуте спасли новорожденную девочку. К смертельным последствиям мог привести перекрут яичника, который был оперативно диагностировал в медучреждении.
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