Екатеринбуржцы агрессируют на педагогов, которые остались в школе на Уралмаше

15 сентября 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Родители остались недовольны тем, как устроено обучение их детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Родители учеников, которые обучаются в школе №22 в Екатеринбурге, где массово уволились педагоги, оказались агрессивно настроены к тем, кто заявление писать не стал. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из учительниц, которая до сих пор работает школе. «Родители агрессивно настроены к тем, кто остался работать. Они считают, что мы поддерживаем директора. Но ведь некоторые не любят менять место работы часто», — пояснила одна из учительниц. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школа №22 массово уволились учителя. Из-за этого у детей перестали преподавать русский язык, литературу, биологию и географию, вместо этого они смотрели мультфильмы во время учебного процесса. В департаменте информационной политики и управлении образования Екатеринбурга пояснили, что часть учителей уволилась по собственному желанию, другие — вышли на пенсию.

Родители учеников, которые обучаются в школе №22 в Екатеринбурге, где массово уволились педагоги, оказались агрессивно настроены к тем, кто заявление писать не стал. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из учительниц, которая до сих пор работает школе. «Родители агрессивно настроены к тем, кто остался работать. Они считают, что мы поддерживаем директора. Но ведь некоторые не любят менять место работы часто», — пояснила одна из учительниц. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школа №22 массово уволились учителя. Из-за этого у детей перестали преподавать русский язык, литературу, биологию и географию, вместо этого они смотрели мультфильмы во время учебного процесса. В департаменте информационной политики и управлении образования Екатеринбурга пояснили, что часть учителей уволилась по собственному желанию, другие — вышли на пенсию.