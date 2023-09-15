Екатеринбуржцы агрессируют на педагогов, которые остались в школе на Уралмаше

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© Служба новостей «URA.RU»
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Родители остались недовольны тем, как устроено обучение их детей Фото:

Родители учеников, которые обучаются в школе №22 в Екатеринбурге, где массово уволились педагоги, оказались агрессивно настроены к тем, кто заявление писать не стал. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из учительниц, которая до сих пор работает школе.

«Родители агрессивно настроены к тем, кто остался работать. Они считают, что мы поддерживаем директора. Но ведь некоторые не любят менять место работы часто», — пояснила одна из учительниц.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школа №22 массово уволились учителя. Из-за этого у детей перестали преподавать русский язык, литературу, биологию и географию, вместо этого они смотрели мультфильмы во время учебного процесса. В департаменте информационной политики и управлении образования Екатеринбурга пояснили, что часть учителей уволилась по собственному желанию, другие — вышли на пенсию.

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Родители учеников, которые обучаются в школе №22 в Екатеринбурге, где массово уволились педагоги, оказались агрессивно настроены к тем, кто заявление писать не стал. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из учительниц, которая до сих пор работает школе. «Родители агрессивно настроены к тем, кто остался работать. Они считают, что мы поддерживаем директора. Но ведь некоторые не любят менять место работы часто», — пояснила одна из учительниц. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школа №22 массово уволились учителя. Из-за этого у детей перестали преподавать русский язык, литературу, биологию и географию, вместо этого они смотрели мультфильмы во время учебного процесса. В департаменте информационной политики и управлении образования Екатеринбурга пояснили, что часть учителей уволилась по собственному желанию, другие — вышли на пенсию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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