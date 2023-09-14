14 сентября 2023

Губернатор Моор дал обещание тюменцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр, инаугурация моор
15 сентября Александр Моор официально вступил в должность губернатора Тюменской области Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Глава Тюменской области Александр Моор после своей победы на выборах пообещал достигнуть еще больших высот в развитии региона. О планах губернатор отчитался в своем telegram-канале.

«Официально вступил в должность губернатора Тюменской области. Верю, что наш регион достигнет еще больших высот, ведь здесь живут замечательные и целеустремленные люди. Представлять их интересы — большая честь. Для меня важно ваше доверие. И я сделаю все, чтобы оправдать его реальными делами», — написал губернатор.

На торжественной инаугурации губернатора присутствовали влиятельные чиновники. Среди приглашенных губернаторы Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов, полпред Владимир Якушев и министр образования Валерий Фальков.

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Глава Тюменской области Александр Моор после своей победы на выборах пообещал достигнуть еще больших высот в развитии региона. О планах губернатор отчитался в своем telegram-канале. «Официально вступил в должность губернатора Тюменской области. Верю, что наш регион достигнет еще больших высот, ведь здесь живут замечательные и целеустремленные люди. Представлять их интересы — большая честь. Для меня важно ваше доверие. И я сделаю все, чтобы оправдать его реальными делами», — написал губернатор. На торжественной инаугурации губернатора присутствовали влиятельные чиновники. Среди приглашенных губернаторы Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов, полпред Владимир Якушев и министр образования Валерий Фальков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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