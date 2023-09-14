Губернатор Моор дал обещание тюменцам

Глава Тюменской области Александр Моор после своей победы на выборах пообещал достигнуть еще больших высот в развитии региона. О планах губернатор отчитался в своем telegram-канале.
«Официально вступил в должность губернатора Тюменской области. Верю, что наш регион достигнет еще больших высот, ведь здесь живут замечательные и целеустремленные люди. Представлять их интересы — большая честь. Для меня важно ваше доверие. И я сделаю все, чтобы оправдать его реальными делами», — написал губернатор.
На торжественной инаугурации губернатора присутствовали влиятельные чиновники. Среди приглашенных губернаторы Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов, полпред Владимир Якушев и министр образования Валерий Фальков.
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