14 сентября 2023

В Курганской области на 1000 рублей вырастет прожиточный минимум

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Пока в регионе прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 14,7 тысячи рублей Фото:

Прожиточный минимум для трудоспособного населения Курганской области в 2024 году составит 15 630 рублей. Данная информация размещена на портале правовой информации. В 2023 году эта сумма составляет 14,7 тысячи рублей.

«Установить величину прожиточного минимума в Курганской области на 2024 год в расчете на душу населения — 14 339 рублей, для трудоспособного населения — 15 630 рублей», — указано в постановлении, размещенном на сайте. Постановление подписал губернатор Вадим Шумков. Для пенсионеров прожиточный минимум в следующем году составит 12 332 рубля, для детей — 14 443 рубля.

В 2023 году прожиточный минимум в расчете на душу населения в регионе составляет 13 513 рублей. Для пенсионеров эта сумма равна 11 621 рублю, а для детей — 13 874 рубля.

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Прожиточный минимум для трудоспособного населения Курганской области в 2024 году составит 15 630 рублей. Данная информация размещена на портале правовой информации. В 2023 году эта сумма составляет 14,7 тысячи рублей. «Установить величину прожиточного минимума в Курганской области на 2024 год в расчете на душу населения — 14 339 рублей, для трудоспособного населения — 15 630 рублей», — указано в постановлении, размещенном на сайте. Постановление подписал губернатор Вадим Шумков. Для пенсионеров прожиточный минимум в следующем году составит 12 332 рубля, для детей — 14 443 рубля. В 2023 году прожиточный минимум в расчете на душу населения в регионе составляет 13 513 рублей. Для пенсионеров эта сумма равна 11 621 рублю, а для детей — 13 874 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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