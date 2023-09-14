В Курганской области на 1000 рублей вырастет прожиточный минимум

Прожиточный минимум для трудоспособного населения Курганской области в 2024 году составит 15 630 рублей. Данная информация размещена на портале правовой информации. В 2023 году эта сумма составляет 14,7 тысячи рублей.
«Установить величину прожиточного минимума в Курганской области на 2024 год в расчете на душу населения — 14 339 рублей, для трудоспособного населения — 15 630 рублей», — указано в постановлении, размещенном на сайте. Постановление подписал губернатор Вадим Шумков. Для пенсионеров прожиточный минимум в следующем году составит 12 332 рубля, для детей — 14 443 рубля.
В 2023 году прожиточный минимум в расчете на душу населения в регионе составляет 13 513 рублей. Для пенсионеров эта сумма равна 11 621 рублю, а для детей — 13 874 рубля.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.