В Госдуме заявили о необходимости введения льготной ипотеки для вторичного жилья

Депутат Алексеенко призвал расширить льготную ипотеку на вторичное жилье

16 сентября 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Большинство городов РФ не могут пользоваться программой льготной ипотеки, считает Николай Алексеенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Большинство российских городов отрезаны от программ льготной ипотеки, так как в них не ведется застройка. На этих территориях можно рассмотреть возможность субсидий при покупке вторичное жилье, отметил в беседе с URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. «Нужно параллельно с развитием ипотеки все-таки решать проблемы строительства на многих территориях. Нужно, чтобы возводились дома не только в городах-миллионниках. Необходимо стимулировать, чтобы застройщики шли строить на других территориях, и при этом у них был гарантированный сбыт. Может быть, льготная ипотека должна это делать. Стимулировать строить там, где не строится. Она же у нас распространяется на новостройки. Где-то нужно распространить ипотеку на вторичку. Тут нужно смотреть территориальную привязку, чтобы нивелировать проблему оттока населения, создавать возможности людям покупать недвижимость. Если ничего не строится, льготная ипотека направлена только на новостройки, то многие в большинстве городов отрезаны от этих программ, а там точно также есть люди, которые нуждаются в улучшении жилищных условий», — объяснил Николай Алексеенко. По словам депутата Госдумы, программа льготной ипотеки должна стать более адресной и социально-экономически обоснованной. «Общая массовая льготная ипотека, наверное, свое уже отработала. Об этом и на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) обмолвился президент РФ Владимир Путин. Мне кажется, ее нужно делать единой, создавать какой-то ипотечный конструктор. Нужно все грамотно выстроить, чтобы программа была более адресной и решала социально-экономические задачи государства по развитию кадрового потенциала на разных предприятиях, по неопустыниваю территорий городов, по обеспечению демографических позитивных сдвигов, и при этом не являлась большой обузой», — подчеркнул Алексеенко. Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил о необходимости снижения уровня субсидирования по программам льготной ипотеки до 50%. Сейчас проект покрывает 80-90% всего первичного рынка жилищного кредитования. Президент России Владимир Путин заявил на ВЭФ, что в связи с расширением льготной ипотеки в стране существуют определенные риски для экономики, но они купируются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство российских городов отрезаны от программ льготной ипотеки, так как в них не ведется застройка. На этих территориях можно рассмотреть возможность субсидий при покупке вторичное жилье, отметил в беседе с URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. «Нужно параллельно с развитием ипотеки все-таки решать проблемы строительства на многих территориях. Нужно, чтобы возводились дома не только в городах-миллионниках. Необходимо стимулировать, чтобы застройщики шли строить на других территориях, и при этом у них был гарантированный сбыт. Может быть, льготная ипотека должна это делать. Стимулировать строить там, где не строится. Она же у нас распространяется на новостройки. Где-то нужно распространить ипотеку на вторичку. Тут нужно смотреть территориальную привязку, чтобы нивелировать проблему оттока населения, создавать возможности людям покупать недвижимость. Если ничего не строится, льготная ипотека направлена только на новостройки, то многие в большинстве городов отрезаны от этих программ, а там точно также есть люди, которые нуждаются в улучшении жилищных условий», — объяснил Николай Алексеенко. По словам депутата Госдумы, программа льготной ипотеки должна стать более адресной и социально-экономически обоснованной. «Общая массовая льготная ипотека, наверное, свое уже отработала. Об этом и на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) обмолвился президент РФ Владимир Путин. Мне кажется, ее нужно делать единой, создавать какой-то ипотечный конструктор. Нужно все грамотно выстроить, чтобы программа была более адресной и решала социально-экономические задачи государства по развитию кадрового потенциала на разных предприятиях, по неопустыниваю территорий городов, по обеспечению демографических позитивных сдвигов, и при этом не являлась большой обузой», — подчеркнул Алексеенко. Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил о необходимости снижения уровня субсидирования по программам льготной ипотеки до 50%. Сейчас проект покрывает 80-90% всего первичного рынка жилищного кредитования. Президент России Владимир Путин заявил на ВЭФ, что в связи с расширением льготной ипотеки в стране существуют определенные риски для экономики, но они купируются.