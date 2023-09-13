13 сентября 2023

Министр обороны ФРГ возмутился наглости Кулебы в отношении оружия

Министр обороны ФРГ Писториус счел неуместными слова Кулебы о ракетах Taurus
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Дмитрий Кулеба, stock
Глава МИД Украины Кулеба (на фото) огорчил минобороны ФРГ своим заявлением Фото:

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о неуместных формулировках со стороны украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в вопросе поставок дальнобойных ракет Taurus. Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД Германии Анналеной Бербок категорично заявил, что Берлин в любом случае предоставит ракеты Украине и это лишь вопрос времени.

«Абсолютно разделяю прохладную реакцию Бербок. Я, честно говоря, считаю, что, когда речь идет о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку, это было неуместно», — привел ТАСС реакцию Питориуса на слова Кулебы.

Министр обороны ФРГ подчеркнул, что заявления Кулебы не повлияют на действия Берлина в отношении Киева. По мнению Писториуса, речь идет не о смысловом содержании фразы Кулебы, а о неверном тоне заявлений украинского министра.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ — гуманитарной, финансовой и военной — за последние 1,5 года составил около 22 млрд евро. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки. В настоящее время Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о неуместных формулировках со стороны украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в вопросе поставок дальнобойных ракет Taurus. Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД Германии Анналеной Бербок категорично заявил, что Берлин в любом случае предоставит ракеты Украине и это лишь вопрос времени. «Абсолютно разделяю прохладную реакцию Бербок. Я, честно говоря, считаю, что, когда речь идет о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку, это было неуместно», — привел ТАСС реакцию Питориуса на слова Кулебы. Министр обороны ФРГ подчеркнул, что заявления Кулебы не повлияют на действия Берлина в отношении Киева. По мнению Писториуса, речь идет не о смысловом содержании фразы Кулебы, а о неверном тоне заявлений украинского министра. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ — гуманитарной, финансовой и военной — за последние 1,5 года составил около 22 млрд евро. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки. В настоящее время Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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