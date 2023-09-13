Министр обороны ФРГ возмутился наглости Кулебы в отношении оружия

Министр обороны ФРГ Писториус счел неуместными слова Кулебы о ракетах Taurus

14 сентября 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

Глава МИД Украины Кулеба (на фото) огорчил минобороны ФРГ своим заявлением Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о неуместных формулировках со стороны украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в вопросе поставок дальнобойных ракет Taurus. Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД Германии Анналеной Бербок категорично заявил, что Берлин в любом случае предоставит ракеты Украине и это лишь вопрос времени. «Абсолютно разделяю прохладную реакцию Бербок. Я, честно говоря, считаю, что, когда речь идет о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку, это было неуместно», — привел ТАСС реакцию Питориуса на слова Кулебы. Министр обороны ФРГ подчеркнул, что заявления Кулебы не повлияют на действия Берлина в отношении Киева. По мнению Писториуса, речь идет не о смысловом содержании фразы Кулебы, а о неверном тоне заявлений украинского министра. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ — гуманитарной, финансовой и военной — за последние 1,5 года составил около 22 млрд евро. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки. В настоящее время Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о неуместных формулировках со стороны украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в вопросе поставок дальнобойных ракет Taurus. Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД Германии Анналеной Бербок категорично заявил, что Берлин в любом случае предоставит ракеты Украине и это лишь вопрос времени. «Абсолютно разделяю прохладную реакцию Бербок. Я, честно говоря, считаю, что, когда речь идет о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку, это было неуместно», — привел ТАСС реакцию Питориуса на слова Кулебы. Министр обороны ФРГ подчеркнул, что заявления Кулебы не повлияют на действия Берлина в отношении Киева. По мнению Писториуса, речь идет не о смысловом содержании фразы Кулебы, а о неверном тоне заявлений украинского министра. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ — гуманитарной, финансовой и военной — за последние 1,5 года составил около 22 млрд евро. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки. В настоящее время Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение.