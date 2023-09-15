Участник СВО из Екатеринбурга назвал любимое лакомство русских солдат в Донбассе

Свердловский участник СВО: бойцы российской армии мечтают о варенье на фронте

15 сентября 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Солдаты мечтают о варенье на фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты, выполняющие задачи в зоне проведения спецоперации, мечтают о сладостях. Речь идет о варенье. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился участник СВО из Екатеринбурга Дмитрий. На данный момент мужчина выполняет боевые задачи в Донецкой Народной Республике (ДНР). «Многим кажется, что на фронте солдатам некогда мечтать, но это совсем не соответствует реальности. Иногда мечты глобальные, а иногда самые простые, например, еда. Несмотря на то, что в целом с питанием проблем нет, но иногда душа хочет то, чего на фронте нет. Вот уже несколько дней от разных ребят слышу о том, что хотели бы бутерброд с вареньем, особенно малиновым и облепиховым. Если честно, то я бы не отказался», — поделился солдат армии РФ. По словам Дмитрия, иногда местные жители угощают солдат сладостями. «Жители ДНР с удовольствием делятся соленьями и компотами. Мы, конечно, стараемся ничего не брать у местных жителей, так как не хотим, чтобы их запасы кончались. Нам жалко труд хозяек. Как ни крути, но за восемь лет им пришлось натерпеться, поэтому совесть не позволяет наглеть и просить у них еще варенья. Хотя я уверен, если попросить, то донбасские хозяюшки не откажут», — отметил екатеринбуржец. Ранее URA.RU писало о том, что Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова привезла сгущенку российским военнослужащим в зону проведения спецоперации. По словам уполномоченного, каждая баночка была подарена от души. Всего в зону СВО Мерзлякова привезла 2735 банок сгущенки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские солдаты, выполняющие задачи в зоне проведения спецоперации, мечтают о сладостях. Речь идет о варенье. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился участник СВО из Екатеринбурга Дмитрий. На данный момент мужчина выполняет боевые задачи в Донецкой Народной Республике (ДНР). «Многим кажется, что на фронте солдатам некогда мечтать, но это совсем не соответствует реальности. Иногда мечты глобальные, а иногда самые простые, например, еда. Несмотря на то, что в целом с питанием проблем нет, но иногда душа хочет то, чего на фронте нет. Вот уже несколько дней от разных ребят слышу о том, что хотели бы бутерброд с вареньем, особенно малиновым и облепиховым. Если честно, то я бы не отказался», — поделился солдат армии РФ. По словам Дмитрия, иногда местные жители угощают солдат сладостями. «Жители ДНР с удовольствием делятся соленьями и компотами. Мы, конечно, стараемся ничего не брать у местных жителей, так как не хотим, чтобы их запасы кончались. Нам жалко труд хозяек. Как ни крути, но за восемь лет им пришлось натерпеться, поэтому совесть не позволяет наглеть и просить у них еще варенья. Хотя я уверен, если попросить, то донбасские хозяюшки не откажут», — отметил екатеринбуржец. Ранее URA.RU писало о том, что Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова привезла сгущенку российским военнослужащим в зону проведения спецоперации. По словам уполномоченного, каждая баночка была подарена от души. Всего в зону СВО Мерзлякова привезла 2735 банок сгущенки.