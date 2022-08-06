Мерзлякова привезла российским военным сгущенку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова привезла сгущенку российским военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на территории Украины, цель которой — демилитаризация и денацификация. Об этом свердловский омбудсмен рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Когда я спрашивала во время первой поездки по подразделениям Отважных, чего им не хватает, они отвечали, что есть все. Но про сгущенку не забывали. Наиболее ярко проявили себя алапаевцы. Каждая баночка подарена от души, 2735 баночек», — рассказала Мерзлякова.

По словам свердловского омбудсмена, на этом подарки не закончились. «Когда Алапаевская закончилась, я объявила Красноуфимскую. И тут бодрый парень поднял руку: он из Красноуфимска. Я передала ему коробку. И он с великой радостью угощал ребят. «Это от моих земляков» — говорил военнослужащий. С огромной радостью он дарил банки от своих земляков., — поделилась Мерзлякова.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский омбудсмен рассказала о любимом лакомстве российских солдат. Также агентство рассказывало, что Мерзлякова приехала во второй раз в Донбасс, первая ее поездка была в июне.

Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте»

Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте»

Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте»

Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте»

Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте»