Пермяки в память о героях СВО высадили черемуховую аллею

Активисты выбрали черемуху, так как она растет и на Мамаевом кургане Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми около ДК имени Кирова высадили аллею в честь героев спецоперации. Как рассказала активистка, председатель ТОС «Долина» Вера Тюрина, саженцы черемухи они выбрали не случайно — именно эти деревья растут на Мамаевом кургане.

«В Кировском районе Перми по общественной инициативе в сквере у ДК им. Кирова прошла церемония высадки деревьев в память о погибших в СВО. Черемухи выбраны не случайно. Точно такие же черемухи растут на Мамаевом кургане — масштабном памятнике, одном из главных военных мемориалов в России», — написала в Тюрина в социальной сети «ВКонтакте».

В церемонии закладки аллеи приняли участие председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева, глава Кировского района Михаил Борисов, представители гордумы и родственники бойцов. В Перми память об участниках спецоперации увековечивают разными способами: устанавливают мемориальные доски, обустраивают уголки памяти в школах. Власти готовятся открыть музей СВО, а губернатор Дмитрий Махонин также говорил, что необходимо создать монумент в память о погибших участниках спецоперации.