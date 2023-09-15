Пермяки в память о героях СВО высадили черемуховую аллею

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Цветущие деревья. Весна. Екатеринбург, весна, черемуха, цветущие деревья
Активисты выбрали черемуху, так как она растет и на Мамаевом кургане Фото:

В Перми около ДК имени Кирова высадили аллею в честь героев спецоперации. Как рассказала активистка, председатель ТОС «Долина» Вера Тюрина, саженцы черемухи они выбрали не случайно — именно эти деревья растут на Мамаевом кургане.

«В Кировском районе Перми по общественной инициативе в сквере у ДК им. Кирова прошла церемония высадки деревьев в память о погибших в СВО. Черемухи выбраны не случайно. Точно такие же черемухи растут на Мамаевом кургане — масштабном памятнике, одном из главных военных мемориалов в России», — написала в Тюрина в социальной сети «ВКонтакте».

В церемонии закладки аллеи приняли участие председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева, глава Кировского района Михаил Борисов, представители гордумы и родственники бойцов. В Перми память об участниках спецоперации увековечивают разными способами: устанавливают мемориальные доски, обустраивают уголки памяти в школах. Власти готовятся открыть музей СВО, а губернатор Дмитрий Махонин также говорил, что необходимо создать монумент в память о погибших участниках спецоперации.

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В Перми около ДК имени Кирова высадили аллею в честь героев спецоперации. Как рассказала активистка, председатель ТОС «Долина» Вера Тюрина, саженцы черемухи они выбрали не случайно — именно эти деревья растут на Мамаевом кургане. «В Кировском районе Перми по общественной инициативе в сквере у ДК им. Кирова прошла церемония высадки деревьев в память о погибших в СВО. Черемухи выбраны не случайно. Точно такие же черемухи растут на Мамаевом кургане — масштабном памятнике, одном из главных военных мемориалов в России», — написала в Тюрина в социальной сети «ВКонтакте». В церемонии закладки аллеи приняли участие председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева, глава Кировского района Михаил Борисов, представители гордумы и родственники бойцов. В Перми память об участниках спецоперации увековечивают разными способами: устанавливают мемориальные доски, обустраивают уголки памяти в школах. Власти готовятся открыть музей СВО, а губернатор Дмитрий Махонин также говорил, что необходимо создать монумент в память о погибших участниках спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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