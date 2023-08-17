Губернатор Махонин хочет установить монумент павшим бойцам СВО

Дмитрий Махонин намерен увековечить память всех погибших на СВО пермяков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в столице региона необходимо установить монумент в память о погибших участниках спецоперации. Сегодня в Перми в честь бойцов СВО разместили памятную плиту на мемориале «Солдат России», рассказал Махонин.

«Плита одна, но сколько за ней стоит отважных поступков наших парней, проявленное в трудную минуту мужество, сила воинского братства всех вставших на защиту Родины. Семьи и друзья героев, просто неравнодушные пермяки уже несут сюда цветы. Обязательно должен появиться и отдельный монумент», — написал губернатор в Telegram.

Мемориал «Солдат России» находится на бульваре им. Советской Армии. Он посвящен всем военным погибшим в локальных конфликтах. В мэрии Перми сегодня сообщили, что вопрос о создании отдельного монумента в память о погибших в ходе СВО прорабатывается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на выставке «Оружие Победы» создается новая экспозиция, посвященная участию жителей Прикамья в спецоперации. Махонин говорил, что она может стать полноценным музеем, посвященным СВО.