Губернатор Махонин хочет установить монумент павшим бойцам СВО

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин намерен увековечить память всех погибших на СВО пермяков Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в столице региона необходимо установить монумент в память о погибших участниках спецоперации. Сегодня в Перми в честь бойцов СВО разместили памятную плиту на мемориале «Солдат России», рассказал Махонин.

«Плита одна, но сколько за ней стоит отважных поступков наших парней, проявленное в трудную минуту мужество, сила воинского братства всех вставших на защиту Родины. Семьи и друзья героев, просто неравнодушные пермяки уже несут сюда цветы. Обязательно должен появиться и отдельный монумент», — написал губернатор в Telegram.

Мемориал «Солдат России» находится на бульваре им. Советской Армии. Он посвящен всем военным погибшим в локальных конфликтах. В мэрии Перми сегодня сообщили, что вопрос о создании отдельного монумента в память о погибших в ходе СВО прорабатывается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на выставке «Оружие Победы» создается новая экспозиция, посвященная участию жителей Прикамья в спецоперации. Махонин говорил, что она может стать полноценным музеем, посвященным СВО.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в столице региона необходимо установить монумент в память о погибших участниках спецоперации. Сегодня в Перми в честь бойцов СВО разместили памятную плиту на мемориале «Солдат России», рассказал Махонин. «Плита одна, но сколько за ней стоит отважных поступков наших парней, проявленное в трудную минуту мужество, сила воинского братства всех вставших на защиту Родины. Семьи и друзья героев, просто неравнодушные пермяки уже несут сюда цветы. Обязательно должен появиться и отдельный монумент», — написал губернатор в Telegram. Мемориал «Солдат России» находится на бульваре им. Советской Армии. Он посвящен всем военным погибшим в локальных конфликтах. В мэрии Перми сегодня сообщили, что вопрос о создании отдельного монумента в память о погибших в ходе СВО прорабатывается. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на выставке «Оружие Победы» создается новая экспозиция, посвященная участию жителей Прикамья в спецоперации. Махонин говорил, что она может стать полноценным музеем, посвященным СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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