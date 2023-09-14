14 сентября 2023

В скандальной школе Нижневартовска открыли прокурорский класс

В Нижневартовска открыли прокурорский класс в школе №21, известной поножовщиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
В школе, где физрук домогался девочек, а подростки устроили поножовщину, открыли прокурорский класс Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) открыли прокурорский класс в школе №21. Об этом сообщил в личном telegram-канале глава города Дмитрий Кощенко. Учебное заведение попадало в резонансные скандалы федерального уровня из-за поножовщины школьников и громкого уголовного дела в отношении учителя физкультуры, которого обвиняли в приставании к ученицам.

«Первый в Югре профильный прокурорский класс открылся в нижневартовской школе № 21 имени Валентина Овсянникова-Заярского. Он появился благодаря соглашению правительства региона и уральской транспортной прокуратуры. Обучение в этом классе позволит ребятам получить углубленные знания и навыки, необходимые для работы в прокуратуре, повысит конкурентоспособность наших юных земляков на рынке труда», — написал мэр Кощенко.

В декабре 2022 года в школе произошла драка двух учеников. Один из восьмиклассников порезал ножом своего давнего обидчика, который, по словам источника в силовых структурах, устраивал нападавшему травлю. В этой же школе бывший учитель физкультуры Флюр Галимов получил 8,5 лет строгого режима за сексуальные домогательства к школьницам.

Ранее URA.RU писало о том, что директора школы Елену Левицкую уволили после скандала с поножовщиной. Предыдущего руководителя учебного заведения привлекли к уголовной ответственности за укрывательство Галимова.

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В Нижневартовске (ХМАО) открыли прокурорский класс в школе №21. Об этом сообщил в личном telegram-канале глава города Дмитрий Кощенко. Учебное заведение попадало в резонансные скандалы федерального уровня из-за поножовщины школьников и громкого уголовного дела в отношении учителя физкультуры, которого обвиняли в приставании к ученицам. «Первый в Югре профильный прокурорский класс открылся в нижневартовской школе № 21 имени Валентина Овсянникова-Заярского. Он появился благодаря соглашению правительства региона и уральской транспортной прокуратуры. Обучение в этом классе позволит ребятам получить углубленные знания и навыки, необходимые для работы в прокуратуре, повысит конкурентоспособность наших юных земляков на рынке труда», — написал мэр Кощенко. В декабре 2022 года в школе произошла драка двух учеников. Один из восьмиклассников порезал ножом своего давнего обидчика, который, по словам источника в силовых структурах, устраивал нападавшему травлю. В этой же школе бывший учитель физкультуры Флюр Галимов получил 8,5 лет строгого режима за сексуальные домогательства к школьницам. Ранее URA.RU писало о том, что директора школы Елену Левицкую уволили после скандала с поножовщиной. Предыдущего руководителя учебного заведения привлекли к уголовной ответственности за укрывательство Галимова.
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