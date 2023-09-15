Свердловчанка, подозреваемая в убийстве матери, пытается вернуть детей

15 сентября 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

У подозреваемой две дочки, их собираются отправить в детский дом Фото: Илья Московец © URA.RU У Нуризы Шугаиповой, которая на пару с сожителем подозревается в убийстве своей матери в поселке Уфимском, забрали двух дочек. Нуриза, по словам источника URA.RU, пытается вернуть их домой. 19-летняя Нуриза переехала в Уфимский с 37-летним Евгением из Красноуфимска. Они купили дом в конце поселка. Туда же привезли мать Нуризы. Женщина мешала семейному счастью, поэтому супруги, как пишет telegram-канал Ural Mash, убили ее и спрятали тело. После этого они обратились в полицию с заявлением о пропаже женщины. Однако силовики раскололи пару. «Детей Нуризы сначала увезли в Красноуфимск, но 13 сентября их привезли в Ачитскую ЦРБ. Они находятся в педиатрическом отделении. 15 сентября Нуриза позвонила в пункт ОВП в поселке и стала спрашивать, где находятся ее дети. Ей дали номер телефона педиатрического отделения в Ачите», — рассказал собеседник агентства. У девушки две дочки, младшей — год, старшей — два. Их, по словам источника, готовят к отправке в детский дом. Корреспонденту URA.RU в педиатрическом отделении отказались комментировать информацию и попросили отправить официальный запрос на имя главврача. Журналист агентства отправил запрос, ответ на момент публикации новости не поступил. Новость по теме Подозреваемая в убийстве свердловчанка без одежды избивала мать Инцидент произошел еще на прошлой неделе. По данным URA.RU, сожитель Нуризы задержан. А сама девушка находится дома в Уфимском под подпиской о невыезде. В СУ Следственного комитета по Свердловской области пока не комментируют случившееся. Источник агентства говорил, что Нуриза часто била свою мать. Один раз она избила ее, когда к ним домой приехали врачи, чтобы проверить детей. Тогда Нуриза была без одежды. При этом сами дети, как отметил инсайдер, всегда выглядели опрятно. Также Нуриза часто не водила детей на плановый прием в больницу. 7 сентября она привела детей и сказала, что у нее пропала мать. «Обычно Нуриза приводила дочек со своей мамой», — добавил источник URA.RU. Нуриза звонила в поселковую больницу минимум два раза. Девушка пыталась узнать, куда увезли ее детей. «Когда она звонила первый раз, то сказала, что не причастна к убийству мамы. Нуриза заявляла, что это сделал только ее сожитель», — резюмировал инсайдер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У Нуризы Шугаиповой, которая на пару с сожителем подозревается в убийстве своей матери в поселке Уфимском, забрали двух дочек. Нуриза, по словам источника URA.RU, пытается вернуть их домой. 19-летняя Нуриза переехала в Уфимский с 37-летним Евгением из Красноуфимска. Они купили дом в конце поселка. Туда же привезли мать Нуризы. Женщина мешала семейному счастью, поэтому супруги, как пишет telegram-канал Ural Mash, убили ее и спрятали тело. После этого они обратились в полицию с заявлением о пропаже женщины. Однако силовики раскололи пару. «Детей Нуризы сначала увезли в Красноуфимск, но 13 сентября их привезли в Ачитскую ЦРБ. Они находятся в педиатрическом отделении. 15 сентября Нуриза позвонила в пункт ОВП в поселке и стала спрашивать, где находятся ее дети. Ей дали номер телефона педиатрического отделения в Ачите», — рассказал собеседник агентства. У девушки две дочки, младшей — год, старшей — два. Их, по словам источника, готовят к отправке в детский дом. Корреспонденту URA.RU в педиатрическом отделении отказались комментировать информацию и попросили отправить официальный запрос на имя главврача. Журналист агентства отправил запрос, ответ на момент публикации новости не поступил. Инцидент произошел еще на прошлой неделе. По данным URA.RU, сожитель Нуризы задержан. А сама девушка находится дома в Уфимском под подпиской о невыезде. В СУ Следственного комитета по Свердловской области пока не комментируют случившееся. Источник агентства говорил, что Нуриза часто била свою мать. Один раз она избила ее, когда к ним домой приехали врачи, чтобы проверить детей. Тогда Нуриза была без одежды. При этом сами дети, как отметил инсайдер, всегда выглядели опрятно. Также Нуриза часто не водила детей на плановый прием в больницу. 7 сентября она привела детей и сказала, что у нее пропала мать. «Обычно Нуриза приводила дочек со своей мамой», — добавил источник URA.RU. Нуриза звонила в поселковую больницу минимум два раза. Девушка пыталась узнать, куда увезли ее детей. «Когда она звонила первый раз, то сказала, что не причастна к убийству мамы. Нуриза заявляла, что это сделал только ее сожитель», — резюмировал инсайдер.