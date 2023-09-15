Военный аналитик предупредил об угрозе Крыму и приграничным регионам РФ из-за ракет США

Военный аналитик Михайлов: ракеты, обещанные Киеву, способны долететь до Крыма

16 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Американские ракеты могут иметь кассетную боевую часть, сказал Александр Михайлов Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракеты ATACMS, поставку которых Украине обсуждают США, способны долететь до Крыма и приграничных российских регионов, при этом попадая по цели с точностью до нескольких метров. Об этом URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Важно понять, что ракеты более дальнобойные, чем те, что поставляли ранее. Они бьют до 300 километров и могут поражать цели с точностью до несколько метров. В этом и большая опасность. У них довольно серьезная боевая часть. Причем ракеты могут нести различные типы боевой части, например, кассетные боеприпасы, которые запрещены конвенцией, и даже тактическое ядерное оружие, если, конечно, его будет применять Америка, а не Украина. Но Украина в данном случае может их использовать против ближайших к зоне СВО регионов. В этом их главная опасность», — сказал Александр Михайлов. По его словам, их могут попробовать использовать против Крыма и Черноморского флота. «Опасность есть, но при этом надо не забывать, что в Крыму у нас находится вся линейка зенитно-ракетных комплексов — малые, средние, большой дальности, поэтому ATACMS будет очень непросто пробить нашу противовоздушную обороту», — отметил аналитик. Он объяснил, что у России есть средства борьбы с такими ракетами. «Изделия летят быстро, около 1500 км в час, то есть это сверхзвуковая скорость. При этом высота довольно серьезная, более 20 км может подниматься ракета. При этом у нас есть линейка ЗРК, которая может в зоне своего поражения перехватывать эту ракету. Это, прежде всего, комплексы ЗРК, „Бук-М2“, „Бук-М3“, комплекс С-300, комплекс С-350 и так далее. Опять же, ракеты очень дорогие, стоят около трех миллионов долларов, поэтому много их украинцам не дадут», — объяснил собеседник агентства. Представители администрации президента США Джо Байдена рассматривают поставку Киеву дальнобойных ракет ATACMS. По данным газеты The Wall Street Journal, это может произойти уже осенью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ракеты ATACMS, поставку которых Украине обсуждают США, способны долететь до Крыма и приграничных российских регионов, при этом попадая по цели с точностью до нескольких метров. Об этом URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Важно понять, что ракеты более дальнобойные, чем те, что поставляли ранее. Они бьют до 300 километров и могут поражать цели с точностью до несколько метров. В этом и большая опасность. У них довольно серьезная боевая часть. Причем ракеты могут нести различные типы боевой части, например, кассетные боеприпасы, которые запрещены конвенцией, и даже тактическое ядерное оружие, если, конечно, его будет применять Америка, а не Украина. Но Украина в данном случае может их использовать против ближайших к зоне СВО регионов. В этом их главная опасность», — сказал Александр Михайлов. По его словам, их могут попробовать использовать против Крыма и Черноморского флота. «Опасность есть, но при этом надо не забывать, что в Крыму у нас находится вся линейка зенитно-ракетных комплексов — малые, средние, большой дальности, поэтому ATACMS будет очень непросто пробить нашу противовоздушную обороту», — отметил аналитик. Он объяснил, что у России есть средства борьбы с такими ракетами. «Изделия летят быстро, около 1500 км в час, то есть это сверхзвуковая скорость. При этом высота довольно серьезная, более 20 км может подниматься ракета. При этом у нас есть линейка ЗРК, которая может в зоне своего поражения перехватывать эту ракету. Это, прежде всего, комплексы ЗРК, „Бук-М2“, „Бук-М3“, комплекс С-300, комплекс С-350 и так далее. Опять же, ракеты очень дорогие, стоят около трех миллионов долларов, поэтому много их украинцам не дадут», — объяснил собеседник агентства. Представители администрации президента США Джо Байдена рассматривают поставку Киеву дальнобойных ракет ATACMS. По данным газеты The Wall Street Journal, это может произойти уже осенью.