Военный аналитик предупредил об угрозе Крыму и приграничным регионам РФ из-за ракет США

Ракеты ATACMS, поставку которых Украине обсуждают США, способны долететь до Крыма и приграничных российских регионов, при этом попадая по цели с точностью до нескольких метров. Об этом URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.
«Важно понять, что ракеты более дальнобойные, чем те, что поставляли ранее. Они бьют до 300 километров и могут поражать цели с точностью до несколько метров. В этом и большая опасность. У них довольно серьезная боевая часть. Причем ракеты могут нести различные типы боевой части, например, кассетные боеприпасы, которые запрещены конвенцией, и даже тактическое ядерное оружие, если, конечно, его будет применять Америка, а не Украина. Но Украина в данном случае может их использовать против ближайших к зоне СВО регионов. В этом их главная опасность», — сказал Александр Михайлов.
По его словам, их могут попробовать использовать против Крыма и Черноморского флота. «Опасность есть, но при этом надо не забывать, что в Крыму у нас находится вся линейка зенитно-ракетных комплексов — малые, средние, большой дальности, поэтому ATACMS будет очень непросто пробить нашу противовоздушную обороту», — отметил аналитик.
Он объяснил, что у России есть средства борьбы с такими ракетами. «Изделия летят быстро, около 1500 км в час, то есть это сверхзвуковая скорость. При этом высота довольно серьезная, более 20 км может подниматься ракета. При этом у нас есть линейка ЗРК, которая может в зоне своего поражения перехватывать эту ракету. Это, прежде всего, комплексы ЗРК, „Бук-М2“, „Бук-М3“, комплекс С-300, комплекс С-350 и так далее. Опять же, ракеты очень дорогие, стоят около трех миллионов долларов, поэтому много их украинцам не дадут», — объяснил собеседник агентства.
Представители администрации президента США Джо Байдена рассматривают поставку Киеву дальнобойных ракет ATACMS. По данным газеты The Wall Street Journal, это может произойти уже осенью.
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