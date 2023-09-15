WSJ: администрация Байдена готова передать Украине ракеты ATACMS осенью

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Himars.stock, нато, ракета, противокорабельная
Администрация Байдена хочет поставить Украине ATACMS осенью Фото:
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Представители администрации президента США Джо Байдена рассматривают поставку Киеву дальнобойных ракет ATACMS осенью. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Представители администрации заявили, что они по-новому смотрят на поставку армейской тактической ракетной системы ATACMS этой осенью, чтобы ускорить контрнаступление Украины», — говорится в материале издания. Там также отмечают, что украинские силы медленно продвигаются, чтобы преодолеть оборону России.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что эффективность наступления ВСУ зависит от решения США по передаче дальнобойных ракет ATACMS для Киева. Украинский эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский говорил, что Вашингтон не предоставляет Киеву дальнобойные ракеты ATACMS из-за их малого количества в арсенале США. Газета Financial Times сообщала, что американский президент Джо Байден приближается к решению об отправке ракет большой дальности на Украину, передает RT.

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Представители администрации президента США Джо Байдена рассматривают поставку Киеву дальнобойных ракет ATACMS осенью. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Представители администрации заявили, что они по-новому смотрят на поставку армейской тактической ракетной системы ATACMS этой осенью, чтобы ускорить контрнаступление Украины», — говорится в материале издания. Там также отмечают, что украинские силы медленно продвигаются, чтобы преодолеть оборону России. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что эффективность наступления ВСУ зависит от решения США по передаче дальнобойных ракет ATACMS для Киева. Украинский эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский говорил, что Вашингтон не предоставляет Киеву дальнобойные ракеты ATACMS из-за их малого количества в арсенале США. Газета Financial Times сообщала, что американский президент Джо Байден приближается к решению об отправке ракет большой дальности на Украину, передает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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