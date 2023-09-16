Судья Потапова указала на необоснованные выводы МЧС в деле о лесных пожарах

Для получения дополнительных сведений необходимо проводить расследования Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Выводы, указанные в опросах свидетелей, акте осмотра места лесного пожара, фото и видеоматериалах не могут быть доказательством вины конкретных лиц или организаций. Такие данные следуют из постановления Мильковского районного суда (Камчатский край) в деле против энергетиков.

«В материалах дела отсутствуют какие-либо выводы специалистов и экспертов о причине возникновения пожара. Они носят предположительный характер. Из представленных доказательств невозможно сделать однозначный вывод о том, что именно действия (бездействие) „Камчатскэнерго“ повлекли возникновение лесного пожара. В материалах изложены лишь обстоятельства обнаружения возгорания лесного фонда, но не приведены мотивированные и обоснованные выводы о виновности. Предположительные заключения относительно источника возгорания и причин пожара, указанные в пояснениях свидетелей, акте осмотра, фото и видеоматериалах, не подтверждают вину лица», — говорится в материале дела.

Апелляция компании «Камчатскэнерго» была рассмотрена судьей Мариной Потаповой. Пожар в Мильковском лесничестве произошел в 2017 году. Акт был составлен инженером по охране и защите леса. По его мнению, причиной возникновения пожара стало короткое замыкание проводов ЛЭП. Это показал также опрос свидетелей (сотрудников «Охраны Камчатских лесов», руководителя пожара), которые говорили, что ликвидация очага проходила в непосредственной близости от опоры линии электропередач, что территория не была расчищена от насаждений — на расстоянии ближе 10 метров от провода находились деревья. Однако, как указала судья, в деле не была установлена причинно-следственная связь между нарушением правил пожарной безопасности и виной в лесном пожаре.

«Процедура административного расследования регламентирована статьей 28.7 КоАП РФ, которая определяет случаи, при которых необходимо проведение расследования для получения дополнительных сведений. В качестве специалиста для участия может быть привлечено любое незаинтересованное совершеннолетнее лицо, обладающее необходимыми познаниями, в качестве эксперта — человек со знаниями в области науки, техники для проведения экспертизы и дачи заключения. В действиях „Камчатскэнерго“ не установлена причинно-следственная связь между нарушением обществом требований и правил пожарной безопасности в лесах, которые повлекли возникновение лесного пожара», — отмечено в материалах дела.

Ранее в пресс-службе Минэнерго РФ заявили, что повреждения на ЛЭП вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода и опоры не могут быть причиной возникновения лесных пожаров. В каждом конкретном случае нужно руководствоваться результатами расследований аварийных ситуаций.