14 сентября 2023

Власти ХМАО пытаются привлечь жителей к забегу при помощи хот-догов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО анонсировали конкурс на поедание хот-догов, приурочив его к забегу «Кросс нации»
Власти ХМАО анонсировали конкурс на поедание хот-догов, приурочив его к забегу «Кросс нации» Фото:

В ХМАО подведомственное учреждение департамента спорта «Юграмегаспорт» опубликовало у себя на странице анонс «Кросс-дога». По условиям конкурса, за минуту нужно съесть как можно больше сосисок в тесте. Победителю обещают сертификат в фитнес-клуб и «чувство сытости на ближайшую неделю». Мероприятие приурочено к массовому забегу «Кросс нации».

«Заряжаемся и наедаемся. Кросс-дог „Съешь меня“: вкусный и беспощадный. Мы организовали интересный и зрелищный конкурс, который пройдет в рамках „Кросса нации“ 16 сентября. Участники за одну минуту должны успеть съесть как можно больше вкусных сосисок в тесте. Победитель получит сертификат на три месяца в фитнесс-зал и чувство сытости на ближайшую неделю», — указано в публикации.

Несколько собеседников в правительственных кругах связали креатив с появлением в ЮМС бывшего Дениса Штейнера. «Ходят слухи, что креативить ведомство начало с появлением его на посту замдиректора по связям с общественностью. Это бывший участник КВН, которых так любит трудоустраивать окружное правительство», — сообщает инсайдер.

Руководитель ЮМС Артем Сухорущенко сообщил, что таким нестандартным способом его ведомство рассчитывает привлечь к мероприятию как можно больше зрителей и участников. «Нас уже пытались упрекнуть в непатриотичности — якобы хот-доги стали символом всего западного. Но у нас это, скорее, сосиски в тесте. Коллеги предложили такой конкурс, а всего у нас таких около двух десятков. Например, у нас будет конкурс в бассейне с арбузами для команд из трех человек. Кто вытащит больше арбузов, тот заберет их себе. Авторы инициатив — весь наш коллектив, и Денис Сергеевич тоже участвует в мозговом штурме», — прокомментировал директор ЮМС. Также на странице ЮМС анонсирован забег в пижамах.

Ранее URA.RU писало, что ЮМС провел конкурс рыбаков. Чемпионат по ловле рыбы прошел в Ханты-Мансийске в конце августа.

Конкурс поедания хот-догов стал одной из активностей для привлечения югорчан к массовому забегу
Конкурс поедания хот-догов стал одной из активностей для привлечения югорчан к массовому забегу
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В ХМАО подведомственное учреждение департамента спорта «Юграмегаспорт» опубликовало у себя на странице анонс «Кросс-дога». По условиям конкурса, за минуту нужно съесть как можно больше сосисок в тесте. Победителю обещают сертификат в фитнес-клуб и «чувство сытости на ближайшую неделю». Мероприятие приурочено к массовому забегу «Кросс нации». «Заряжаемся и наедаемся. Кросс-дог „Съешь меня“: вкусный и беспощадный. Мы организовали интересный и зрелищный конкурс, который пройдет в рамках „Кросса нации“ 16 сентября. Участники за одну минуту должны успеть съесть как можно больше вкусных сосисок в тесте. Победитель получит сертификат на три месяца в фитнесс-зал и чувство сытости на ближайшую неделю», — указано в публикации. Несколько собеседников в правительственных кругах связали креатив с появлением в ЮМС бывшего Дениса Штейнера. «Ходят слухи, что креативить ведомство начало с появлением его на посту замдиректора по связям с общественностью. Это бывший участник КВН, которых так любит трудоустраивать окружное правительство», — сообщает инсайдер. Руководитель ЮМС Артем Сухорущенко сообщил, что таким нестандартным способом его ведомство рассчитывает привлечь к мероприятию как можно больше зрителей и участников. «Нас уже пытались упрекнуть в непатриотичности — якобы хот-доги стали символом всего западного. Но у нас это, скорее, сосиски в тесте. Коллеги предложили такой конкурс, а всего у нас таких около двух десятков. Например, у нас будет конкурс в бассейне с арбузами для команд из трех человек. Кто вытащит больше арбузов, тот заберет их себе. Авторы инициатив — весь наш коллектив, и Денис Сергеевич тоже участвует в мозговом штурме», — прокомментировал директор ЮМС. Также на странице ЮМС анонсирован забег в пижамах. Ранее URA.RU писало, что ЮМС провел конкурс рыбаков. Чемпионат по ловле рыбы прошел в Ханты-Мансийске в конце августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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