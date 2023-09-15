Доброволец рассказал о своем необычном талисмане

Дочь подарила добровольцу талисман в виде брелока HelloKitty
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Доброволец приехал на фронт с товарищем, чтобы сделать что-то полезное для страны Фото:
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У бойца добровольческого батальона БАРС-13 «Русский мир» с позывным «Бессер» особый талисман — подаренная дочкой игрушка-брелок в виде котика из популярной серии HelloKitty. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам доброволец.

«У меня есть талисман — дочка подарила брелок HelloKitty. Когда уходил на фронт, попросил ее подарить какую-то игрушку — хотел ее взять, сохранить и привезти обратно. Она мне и подарила этого котика. Смотришь на него и вспоминаешь, что у тебя есть дом. Понимаешь, для чего ты здесь находишься», — рассказал «Бессер». По его словам, он приехал на фронт с товарищем, чтобы сделать что-то полезное для страны.

В мирной жизни «Бессер» был программистом и создавал видео для соцсетей. Сегодня в составе батальона БАРС-13 он принимает участие в боях.

Ранее URA.RU писало, как друзья с Урала встретились на СВО спустя 12 лет разлуки. Военнослужащие Даниил «Чегера» и Евгений «Ноль-семь» из города Каменск-Уральский (Свердловская область) подружились в спортивном лагере более 10 лет назад — после смены связь потеряли, но встретились вновь на СВО в рядах казачьего диверсионно-разведывательного батальона «Енисей».

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У бойца добровольческого батальона БАРС-13 «Русский мир» с позывным «Бессер» особый талисман — подаренная дочкой игрушка-брелок в виде котика из популярной серии HelloKitty. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам доброволец. «У меня есть талисман — дочка подарила брелок HelloKitty. Когда уходил на фронт, попросил ее подарить какую-то игрушку — хотел ее взять, сохранить и привезти обратно. Она мне и подарила этого котика. Смотришь на него и вспоминаешь, что у тебя есть дом. Понимаешь, для чего ты здесь находишься», — рассказал «Бессер». По его словам, он приехал на фронт с товарищем, чтобы сделать что-то полезное для страны. В мирной жизни «Бессер» был программистом и создавал видео для соцсетей. Сегодня в составе батальона БАРС-13 он принимает участие в боях. Ранее URA.RU писало, как друзья с Урала встретились на СВО спустя 12 лет разлуки. Военнослужащие Даниил «Чегера» и Евгений «Ноль-семь» из города Каменск-Уральский (Свердловская область) подружились в спортивном лагере более 10 лет назад — после смены связь потеряли, но встретились вновь на СВО в рядах казачьего диверсионно-разведывательного батальона «Енисей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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