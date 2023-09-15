Адвокат Воробьева раскрыла, какие выплаты можно получить при увольнении

Адвокат Воробьева заявила о праве получить «золотой парашют» при увольнении

16 сентября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Выходное пособие не выплачивают, если уволился сам, сказала Яна Воробьева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При увольнении некоторые сотрудники могут рассчитывать на получение «золотого парашюта», размер которого для рядового сотрудника может начинаться от одного или двух окладов и значительно повышаться в случае хода с должности у топ-менеджера. Об этом URA.RU сообщила адвокат Яна Воробьева. «Есть так называемые „парашюты“. Если трудовой договор расторгается по соглашению сторон, стороны могут предусмотреть выплату выходного пособия. Законом никак не регулируется этот момент, стороны его самостоятельно определяют. Такое пособие может быть определено в коллективном договоре. У топ-менеджмента, естественно эти выплаты достаточно большие, поэтому их и называют „золотым парашютом“. Если говорим о среднестатистическом работнике, то, как правило, это один-два оклада», — сказала Яна Воробьева. Существуют и иные выплаты при увольнении, отметила адвокат. «Размер выходного пособия зависит от основания прекращения трудового договора. Если работник увольняется по собственному желанию, то выходное пособие, как таковое, не выплачивается. Ему выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск. Если работника увольняют по сокращению штата или численности, то ему выплачивается двойное выходное пособие», — отметила специалист. По ее словам, для руководителей предусмотрены иные условия. «Если по решению учредителей трудовой договор расторгается с директором, то ему выплачивается выходное пособие в размере тройной средней заработной платы. Если по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то тогда, конечно, никакого выходного пособия не выплачивается», — подчеркнула собеседница URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При увольнении некоторые сотрудники могут рассчитывать на получение «золотого парашюта», размер которого для рядового сотрудника может начинаться от одного или двух окладов и значительно повышаться в случае хода с должности у топ-менеджера. Об этом URA.RU сообщила адвокат Яна Воробьева. «Есть так называемые „парашюты“. Если трудовой договор расторгается по соглашению сторон, стороны могут предусмотреть выплату выходного пособия. Законом никак не регулируется этот момент, стороны его самостоятельно определяют. Такое пособие может быть определено в коллективном договоре. У топ-менеджмента, естественно эти выплаты достаточно большие, поэтому их и называют „золотым парашютом“. Если говорим о среднестатистическом работнике, то, как правило, это один-два оклада», — сказала Яна Воробьева. Существуют и иные выплаты при увольнении, отметила адвокат. «Размер выходного пособия зависит от основания прекращения трудового договора. Если работник увольняется по собственному желанию, то выходное пособие, как таковое, не выплачивается. Ему выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск. Если работника увольняют по сокращению штата или численности, то ему выплачивается двойное выходное пособие», — отметила специалист. По ее словам, для руководителей предусмотрены иные условия. «Если по решению учредителей трудовой договор расторгается с директором, то ему выплачивается выходное пособие в размере тройной средней заработной платы. Если по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то тогда, конечно, никакого выходного пособия не выплачивается», — подчеркнула собеседница URA.RU.