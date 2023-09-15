Выпускники поддержали директора пермской школы, применившего силу к ребенку

Пермяки написали письмо в депобр и попросили чиновников провести честное разбирательство по отношению к директору школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшие выпускники пермской техно-школы им. В.П. Савиных поддержали директора Сергея Каменева и попросили честного разбирательства случая, когда педагог применил силу к ученику. Об этом выпускники написали в коллективном обращении в департамент образования мэрии Перми.

«Считаем своим долгом высказаться в поддержку и защиту Сергея Викторовича Каменева. Он на протяжении долгих лет руководит образовательными учреждениями и никогда в своей трудовой деятельности не допускает и не допускал неуважительного обращения к детям», — говорится в письме, опубликованном в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

В письме выпускники рассказали о том, что надеются на справедливое и честное разбирательство инцидента с учеником. Они попросили исполняющего обязанности руководителя департамента образования Перми прислушаться к их мнению.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в депобр Перми, чтобы выяснить — получило ли ведомство коллективное обращение бывших учеников директора Сергея Каменева. Ответ ожидается.

Ранее в отношении директора техно-школы им. В.П. Савиных Сергея Каменева началась служебная проверка. Такое решение принял департамент образования Перми после публикации фотографии, где Каменев схватил ученика за шиворот и отчитал его.