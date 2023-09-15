В Белом доме намекнули, что разрешили Украине наносить удары по РФ

15 сентября 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

США не поощряют нанесение ударов по России, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США разрешили Украине выбирать цели для ударов за пределами страны с помощью переданных вооружений, но не поощряют это. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам», — заявил Блинкен на специальной пресс-конференции . Он добавил, что все обсуждаемые системы вооружений, включая те, которые упоминаются в прессе, находятся на активном рассмотрении для передачи Украине. Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинское оружие способно поражать цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров на территории России. Отмечается, что Киев планирует продолжать атаки на территорию России. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что число таких атак будет увеличиваться.

США разрешили Украине выбирать цели для ударов за пределами страны с помощью переданных вооружений, но не поощряют это. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам», — заявил Блинкен на специальной пресс-конференции. Он добавил, что все обсуждаемые системы вооружений, включая те, которые упоминаются в прессе, находятся на активном рассмотрении для передачи Украине. Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинское оружие способно поражать цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров на территории России. Отмечается, что Киев планирует продолжать атаки на территорию России. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что число таких атак будет увеличиваться.