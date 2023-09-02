Данилов: Украина может поражать цели в РФ на расстоянии 1,5 тысячи километров

02 сентября 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Глава СНБО похвастался украинскими дронами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское оружие способно поражать цели на территории России на расстоянии до 1,5 тысячи километров. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов. «Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени: это ракетная программа, утвержденная еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использование беспилотных летательных аппаратов. Они очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране с привлечением большого количества частных компаний», — заявил Данилов изданию fakty.com.ua. По информации Данилова, украинская техника способна поражать объекты на расстоянии как 700 километров, так и 1,5 тысячи километров. Он отметил, что это заслуга «очень большого количества профессиональных людей». Данилов уже говорил, что Украина атакует Россию только оружием собственного производства. Для нападения на Курскую область были использованы картонные беспилотники . При это ВСУ обстреливают не военную инфраструктуру, а исключительно гражданские объекты. Чаще всего под обстрелы попадают жители Белгородской области. Так, при ударе по Крымскому мосту 17 июля погибла супружеская пара из Белгородской области, их дочь-подросток получила тяжелые травмы. В августе при обстреле школы в Белгородской области погиб ребенок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинское оружие способно поражать цели на территории России на расстоянии до 1,5 тысячи километров. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов. «Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени: это ракетная программа, утвержденная еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использование беспилотных летательных аппаратов. Они очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране с привлечением большого количества частных компаний», — заявил Данилов изданию fakty.com.ua. По информации Данилова, украинская техника способна поражать объекты на расстоянии как 700 километров, так и 1,5 тысячи километров. Он отметил, что это заслуга «очень большого количества профессиональных людей». Данилов уже говорил, что Украина атакует Россию только оружием собственного производства. Для нападения на Курскую область были использованы картонные беспилотники. При это ВСУ обстреливают не военную инфраструктуру, а исключительно гражданские объекты. Чаще всего под обстрелы попадают жители Белгородской области. Так, при ударе по Крымскому мосту 17 июля погибла супружеская пара из Белгородской области, их дочь-подросток получила тяжелые травмы. В августе при обстреле школы в Белгородской области погиб ребенок.