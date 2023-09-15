Роскосмос: «Луна-25» разбилась из-за неисправного акселерометра

Глава Роскосмоса назвал причины крушения станции «Луна-25»
Российская станция «Луна-25» разбилась из-за неисправного акселерометра. Об этом рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов.
«Автоматическая межпланетная станция „Луна-25“ разбилась из-за того, что акселерометр не передал информацию, необходимую для выключения двигателя», — передает РИА Новости слова Борисова. Всего комиссия рассматривает 16 возможных причин неправильной работы акселерометра.
Ранее Россия впервые за 50 лет возобновила космическую программу и запустила станцию «Луна-25». С 21 по 24 августа она должна была окончательно приземлиться на спутнике Земли, однако при переходе на его орбиту станция разбилась, напоминает
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