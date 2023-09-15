15 сентября 2023

Роскосмос: «Луна-25» разбилась из-за неисправного акселерометра

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Глава Роскосмоса назвал причины крушения станции «Луна-25»
Глава Роскосмоса назвал причины крушения станции «Луна-25» Фото:

Российская станция «Луна-25» разбилась из-за неисправного акселерометра. Об этом рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Автоматическая межпланетная станция „Луна-25“ разбилась из-за того, что акселерометр не передал информацию, необходимую для выключения двигателя», — передает РИА Новости слова Борисова. Всего комиссия рассматривает 16 возможных причин неправильной работы акселерометра.

Ранее Россия впервые за 50 лет возобновила космическую программу и запустила станцию «Луна-25». С 21 по 24 августа она должна была окончательно приземлиться на спутнике Земли, однако при переходе на его орбиту станция разбилась, напоминает MK.RU.

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Российская станция «Луна-25» разбилась из-за неисправного акселерометра. Об этом рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов. «Автоматическая межпланетная станция „Луна-25“ разбилась из-за того, что акселерометр не передал информацию, необходимую для выключения двигателя», — передает РИА Новости слова Борисова. Всего комиссия рассматривает 16 возможных причин неправильной работы акселерометра. Ранее Россия впервые за 50 лет возобновила космическую программу и запустила станцию «Луна-25». С 21 по 24 августа она должна была окончательно приземлиться на спутнике Земли, однако при переходе на его орбиту станция разбилась, напоминает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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