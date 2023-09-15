Роскосмос: «Луна-25» разбилась из-за неисправного акселерометра 16 сентября 2023 в 00:46 Размер текста - 17 + Глава Роскосмоса назвал причины крушения станции «Луна-25» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российская станция «Луна-25» разбилась из-за неисправного акселерометра. Об этом рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов. «Автоматическая межпланетная станция „Луна-25“ разбилась из-за того, что акселерометр не передал информацию, необходимую для выключения двигателя», — передает РИА Новости слова Борисова. Всего комиссия рассматривает 16 возможных причин неправильной работы акселерометра. Ранее Россия впервые за 50 лет возобновила космическую программу и запустила станцию «Луна-25». С 21 по 24 августа она должна была окончательно приземлиться на спутнике Земли, однако при переходе на его орбиту станция разбилась, напоминает MK.RU. Российская станция «Луна-25» разбилась из-за неисправного акселерометра. Об этом рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов. «Автоматическая межпланетная станция „Луна-25“ разбилась из-за того, что акселерометр не передал информацию, необходимую для выключения двигателя», — передает РИА Новости слова Борисова. Всего комиссия рассматривает 16 возможных причин неправильной работы акселерометра. Ранее Россия впервые за 50 лет возобновила космическую программу и запустила станцию «Луна-25». С 21 по 24 августа она должна была окончательно приземлиться на спутнике Земли, однако при переходе на его орбиту станция разбилась, напоминает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям