15 сентября 2023

Даудов опубликовал видео прогулки Кадырова на фоне слухов о его болезни

© Служба новостей «URA.RU»
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Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан, stock
Ранее Кадыров опроверг слухи о своей болезни Фото:

В соцсетях появилось видео прогулки главы Чечни Рамзана Кадырова вместе со своей семьей. Видеозапись опубликовал помощник Кадырова — Умар Даудов.

«Вечерняя прогулка стала отличным завершением ужина с семьей. Ловите эти счастливые моменты, друзья. Находите время и уделяйте родным побольше внимания. Отвлекитесь от суеты, и сделайте им и себе приятно», — цитирует РИА Новости подпись к видео в аккаунте Даудова в соцсети.

Ранее слухи о болезни Кадырова распространяли проукраинские telegram-каналы. Глава Чечни опровергал эту информацию, напоминает MK.RU.

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В соцсетях появилось видео прогулки главы Чечни Рамзана Кадырова вместе со своей семьей. Видеозапись опубликовал помощник Кадырова — Умар Даудов. «Вечерняя прогулка стала отличным завершением ужина с семьей. Ловите эти счастливые моменты, друзья. Находите время и уделяйте родным побольше внимания. Отвлекитесь от суеты, и сделайте им и себе приятно», — цитирует РИА Новости подпись к видео в аккаунте Даудова в соцсети. Ранее слухи о болезни Кадырова распространяли проукраинские telegram-каналы. Глава Чечни опровергал эту информацию, напоминает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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