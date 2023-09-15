Даудов опубликовал видео прогулки Кадырова на фоне слухов о его болезни

Ранее Кадыров опроверг слухи о своей болезни
В соцсетях появилось видео прогулки главы Чечни Рамзана Кадырова вместе со своей семьей. Видеозапись опубликовал помощник Кадырова — Умар Даудов.
«Вечерняя прогулка стала отличным завершением ужина с семьей. Ловите эти счастливые моменты, друзья. Находите время и уделяйте родным побольше внимания. Отвлекитесь от суеты, и сделайте им и себе приятно», — цитирует РИА Новости подпись к видео в аккаунте Даудова в соцсети.
Ранее слухи о болезни Кадырова распространяли проукраинские telegram-каналы. Глава Чечни опровергал эту информацию, напоминает
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