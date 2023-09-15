Курганский аэропорт пытается через суд признать авиационную безопасность

В Кургане аэропорт добивается аккредитации по транспортной безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский аэропорт оспаривает в суде решение Федерального агентства воздушного транспорта, которое отказалось выдавать ему свидетельство о транспортной безопасности. Об этом говорится в судебных материалах.

«АО „Аэропорт Курган“ требует отменить акт Федерального агентства воздушного транспорта об отказе в выдаче свидетельства об аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности. Заявление принято к производству», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Москвы.

Предварительное судебное заседание назначено в Москве на 20 сентября. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в АО «Аэропорт Курган», чтобы выяснить причины, из-за которых организация получила отказ в аккредитации по проблеме транспортной безопасности. Ответ ожидается.

Ранее аэропорт Кургана через суд обязали расчистить территорию воздушной гавани от растительности, которая привлекала птиц. С исковым заявлением обращался транспортный прокурор Курганской области.