15 сентября 2023
14 сентября 2023

Курганский аэропорт пытается через суд признать авиационную безопасность

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, споттинг, аэропорт курган, трап самолета
В Кургане аэропорт добивается аккредитации по транспортной безопасности Фото:

Курганский аэропорт оспаривает в суде решение Федерального агентства воздушного транспорта, которое отказалось выдавать ему свидетельство о транспортной безопасности. Об этом говорится в судебных материалах.

«АО „Аэропорт Курган“ требует отменить акт Федерального агентства воздушного транспорта об отказе в выдаче свидетельства об аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности. Заявление принято к производству», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Москвы.

Предварительное судебное заседание назначено в Москве на 20 сентября. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в АО «Аэропорт Курган», чтобы выяснить причины, из-за которых организация получила отказ в аккредитации по проблеме транспортной безопасности. Ответ ожидается.

Ранее аэропорт Кургана через суд обязали расчистить территорию воздушной гавани от растительности, которая привлекала птиц. С исковым заявлением обращался транспортный прокурор Курганской области.

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Курганский аэропорт оспаривает в суде решение Федерального агентства воздушного транспорта, которое отказалось выдавать ему свидетельство о транспортной безопасности. Об этом говорится в судебных материалах. «АО „Аэропорт Курган“ требует отменить акт Федерального агентства воздушного транспорта об отказе в выдаче свидетельства об аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности. Заявление принято к производству», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Москвы. Предварительное судебное заседание назначено в Москве на 20 сентября. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в АО «Аэропорт Курган», чтобы выяснить причины, из-за которых организация получила отказ в аккредитации по проблеме транспортной безопасности. Ответ ожидается. Ранее аэропорт Кургана через суд обязали расчистить территорию воздушной гавани от растительности, которая привлекала птиц. С исковым заявлением обращался транспортный прокурор Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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