В США испугались терактов от украинских беженцев Журналист Гринвальд допустил наличие террористических ячеек Зеленского на Западе 16 сентября 2023 в 08:11 Размер текста - 17 + У Владимира Зеленского есть террористические ячейки на Западе, заявил Гленн Гринвальд Фото: Официальный сайт президента Украины Угрозы президента Украины Владимира Зеленского о бунтах беженцев в Европе говорит о наличии у него террористических ячеек, находящихся в странах Запада. Об этом заявил американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом. «По сути, он [Зеленский] говорит: „У меня есть террористические ячейки, внедренные в вашей стране. И если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения продолжать направлять все эти деньги на нашу войну, <…> никто не знает, что они могут начать делать“», — заявил Гленн Гринвальд во время подкаста System Update в X (ранее Twitter). Ранее Зеленский в интервью западной прессе заявил, что украинцы начнут бунтовать в Европе, если Запад перестанет финансировать Киев, пишет телеканал 360. Многие рассмотрели эти слова, как угрозы терактов. Американский политик Кари Лейк заявил, что украинский лидер шантажирует Соединенные Штаты , чтобы продлить военную помощь Украине, передает Pravda.Ru. Угрозы президента Украины Владимира Зеленского о бунтах беженцев в Европе говорит о наличии у него террористических ячеек, находящихся в странах Запада. Об этом заявил американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом. «По сути, он [Зеленский] говорит: „У меня есть террористические ячейки, внедренные в вашей стране. И если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения продолжать направлять все эти деньги на нашу войну, <…> никто не знает, что они могут начать делать“», — заявил Гленн Гринвальд во время подкаста System Update в X (ранее Twitter). Ранее Зеленский в интервью западной прессе заявил, что украинцы начнут бунтовать в Европе, если Запад перестанет финансировать Киев, пишет телеканал 360. Многие рассмотрели эти слова, как угрозы терактов. Американский политик Кари Лейк заявил, что украинский лидер шантажирует Соединенные Штаты, чтобы продлить военную помощь Украине, передает Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям