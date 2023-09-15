15 сентября 2023

В ночном ДТП в Челябинской области погибли два человека. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Авария произошла в 03:20 на автодороге Черновское-Устиново Фото:

В Челябинской области в ночь на 16 сентября на автодороге Черновское-Устиново произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале.

«Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства происшествия <…> на автодороге Черновское-Устиново. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ 2113, 1970 года рождения и пассажир, личность которого устанавливается, скончались на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 16 сентября в 03:20 на автодороге Черновское-Устиново (Миасский городской округ). 53-летний водитель на повороте не справился с управлением и вылетел с дороги. Водители и пассажир, которому на вид около 45 лет, погибли на месте.

Ранее в Аргаяшском районе Челябинской области произошла смертельная авария с участием сельскохозяйственного трактора, который ехал по дороге с прицепом без световых сигналов. В ДТП погиб 72-летний водитель легкового автомобиля, его 12-летний пассажир находится в больнице.

Водитель не справился с управлением и вылетел с дороги
Водитель не справился с управлением и вылетел с дороги

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В Челябинской области в ночь на 16 сентября на автодороге Черновское-Устиново произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. «Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства происшествия <…> на автодороге Черновское-Устиново. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ 2113, 1970 года рождения и пассажир, личность которого устанавливается, скончались на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 16 сентября в 03:20 на автодороге Черновское-Устиново (Миасский городской округ). 53-летний водитель на повороте не справился с управлением и вылетел с дороги. Водители и пассажир, которому на вид около 45 лет, погибли на месте. Ранее в Аргаяшском районе Челябинской области произошла смертельная авария с участием сельскохозяйственного трактора, который ехал по дороге с прицепом без световых сигналов. В ДТП погиб 72-летний водитель легкового автомобиля, его 12-летний пассажир находится в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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