Авария произошла в 03:20 на автодороге Черновское-Устиново Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области в ночь на 16 сентября на автодороге Черновское-Устиново произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале.

«Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства происшествия <…> на автодороге Черновское-Устиново. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ 2113, 1970 года рождения и пассажир, личность которого устанавливается, скончались на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 16 сентября в 03:20 на автодороге Черновское-Устиново (Миасский городской округ). 53-летний водитель на повороте не справился с управлением и вылетел с дороги. Водители и пассажир, которому на вид около 45 лет, погибли на месте.

Ранее в Аргаяшском районе Челябинской области произошла смертельная авария с участием сельскохозяйственного трактора, который ехал по дороге с прицепом без световых сигналов. В ДТП погиб 72-летний водитель легкового автомобиля, его 12-летний пассажир находится в больнице.