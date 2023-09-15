15 сентября 2023

Курганцы несколько часов не могут улететь в Москву

В аэропорту Кургана на несколько часов задерживают рейс до Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс авиакомпании NordStar задерживают в Кургане Фото:

В аэропорту Кургана 16 сентября произошла задержка рейса до Москвы. Перелет отложен почти на 10 часов, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В курганском аэропорту произошла задержка рейса Y7-1092 авиакомпании NordStar с сообщением Курган — Москва. Время вылета по расписанию: 07:00, планируемое время вылета: 16:50 минут. Причина задержки рейса — позднее прибытие воздушного судна из Домодедово», — передает ведомственный telegram-канал.

Пассажиры рассказали корреспонденту URA.RU, что рейс переносили четыре раза. Согласно последним данным, он состоится в 18:00.

О массовой задержке вылетов из Москвы стало известно утром 16 сентября. Самолеты не могут покинуть аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. При этом план «Ковер» объявлен не был.

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В аэропорту Кургана 16 сентября произошла задержка рейса до Москвы. Перелет отложен почти на 10 часов, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В курганском аэропорту произошла задержка рейса Y7-1092 авиакомпании NordStar с сообщением Курган — Москва. Время вылета по расписанию: 07:00, планируемое время вылета: 16:50 минут. Причина задержки рейса — позднее прибытие воздушного судна из Домодедово», — передает ведомственный telegram-канал. Пассажиры рассказали корреспонденту URA.RU, что рейс переносили четыре раза. Согласно последним данным, он состоится в 18:00. О массовой задержке вылетов из Москвы стало известно утром 16 сентября. Самолеты не могут покинуть аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. При этом план «Ковер» объявлен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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