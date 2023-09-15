Курганцы несколько часов не могут улететь в Москву

В аэропорту Кургана 16 сентября произошла задержка рейса до Москвы. Перелет отложен почти на 10 часов, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«В курганском аэропорту произошла задержка рейса Y7-1092 авиакомпании NordStar с сообщением Курган — Москва. Время вылета по расписанию: 07:00, планируемое время вылета: 16:50 минут. Причина задержки рейса — позднее прибытие воздушного судна из Домодедово», — передает ведомственный telegram-канал.
Пассажиры рассказали корреспонденту URA.RU, что рейс переносили четыре раза. Согласно последним данным, он состоится в 18:00.
О массовой задержке вылетов из Москвы стало известно утром 16 сентября. Самолеты не могут покинуть аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. При этом план «Ковер» объявлен не был.
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