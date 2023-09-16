Глава Минцифры намекнул о будущем WhatsApp в России

Глава Минцифры заявил, что с WhatsApp в России будет все хорошо

16 сентября 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

После появления каналов в WhatsApp власти РФ задумались о его блокировке Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU С мессенджером WhatsApp в России будет «все хорошо». Так глава Минцифры России Максут Шадаев оценил угрозу блокировки ресурса в стране. «Уверен, что все будет хорошо», — сказал министр. Его заявление приводит ТАСС. Новость по теме Почему WhatsApp могут заблокировать в РФ Мессенджер WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. Все продукты Meta в стране запрещены из-за распространения запрещенной информации. 13 сентября в WhatsApp появилась функция создавать каналы, после чего в Госдуме задумались о блокировке мессенджера. С такой же угрозой выступил Роскомнадзор. Там рекомендовали пользователям и организациям переходить на отечественные сервисы.

С мессенджером WhatsApp в России будет «все хорошо». Так глава Минцифры России Максут Шадаев оценил угрозу блокировки ресурса в стране. «Уверен, что все будет хорошо», — сказал министр. Его заявление приводит ТАСС. Мессенджер WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. Все продукты Meta в стране запрещены из-за распространения запрещенной информации. 13 сентября в WhatsApp появилась функция создавать каналы, после чего в Госдуме задумались о блокировке мессенджера. С такой же угрозой выступил Роскомнадзор. Там рекомендовали пользователям и организациям переходить на отечественные сервисы.