Глава Минцифры намекнул о будущем WhatsApp в России

Глава Минцифры заявил, что с WhatsApp в России будет все хорошо
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После появления каналов в WhatsApp власти РФ задумались о его блокировке Фото:

С мессенджером WhatsApp в России будет «все хорошо». Так глава Минцифры России Максут Шадаев оценил угрозу блокировки ресурса в стране.

«Уверен, что все будет хорошо», — сказал министр. Его заявление приводит ТАСС.

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Почему WhatsApp могут заблокировать в РФ

Мессенджер WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. Все продукты Meta в стране запрещены из-за распространения запрещенной информации. 13 сентября в WhatsApp появилась функция создавать каналы, после чего в Госдуме задумались о блокировке мессенджера. С такой же угрозой выступил Роскомнадзор. Там рекомендовали пользователям и организациям переходить на отечественные сервисы.

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С мессенджером WhatsApp в России будет «все хорошо». Так глава Минцифры России Максут Шадаев оценил угрозу блокировки ресурса в стране. «Уверен, что все будет хорошо», — сказал министр. Его заявление приводит ТАСС. Мессенджер WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. Все продукты Meta в стране запрещены из-за распространения запрещенной информации. 13 сентября в WhatsApp появилась функция создавать каналы, после чего в Госдуме задумались о блокировке мессенджера. С такой же угрозой выступил Роскомнадзор. Там рекомендовали пользователям и организациям переходить на отечественные сервисы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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