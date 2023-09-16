Глава Минцифры намекнул о будущем WhatsApp в России

После появления каналов в WhatsApp власти РФ задумались о его блокировке
С мессенджером WhatsApp в России будет «все хорошо». Так глава Минцифры России Максут Шадаев оценил угрозу блокировки ресурса в стране.
«Уверен, что все будет хорошо», — сказал министр. Его заявление приводит ТАСС.
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Мессенджер WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. Все продукты Meta в стране запрещены из-за распространения запрещенной информации. 13 сентября в WhatsApp появилась функция создавать каналы, после чего в Госдуме задумались о блокировке мессенджера. С такой же угрозой выступил Роскомнадзор. Там рекомендовали пользователям и организациям переходить на отечественные сервисы.
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