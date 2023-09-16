ВС России уничтожили 15 катеров ВСУ в Черном море

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Военно морской флот. архив. Пермь, корабль, бухта, порт, судницын анатолий
ВСУ усилили атаки на корабли РФ в Черном море Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России за последнюю неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров, а также три катера с десантными группами Вооруженных Сил Украины в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«За неделю в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров, три быстроходных катера с десантными группами ВСУ», — сообщили в ведомстве. Кроме того, на краснолиманском направлении ВС РФ отразили 13 атак. По данным Минобороны, Киев потерял 400 военнослужащих, 18 бронемашин и 10 орудий.

За последние дни ВСУ усилили атаки на российский флот в Черном море. Так, украинские войска пытались повредить корабли «Сергей Котов» и «Самум». Попытки атаки были пресечены.

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Вооруженные силы России за последнюю неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров, а также три катера с десантными группами Вооруженных Сил Украины в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «За неделю в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров, три быстроходных катера с десантными группами ВСУ», — сообщили в ведомстве. Кроме того, на краснолиманском направлении ВС РФ отразили 13 атак. По данным Минобороны, Киев потерял 400 военнослужащих, 18 бронемашин и 10 орудий. За последние дни ВСУ усилили атаки на российский флот в Черном море. Так, украинские войска пытались повредить корабли «Сергей Котов» и «Самум». Попытки атаки были пресечены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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