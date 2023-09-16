ВС России уничтожили 15 катеров ВСУ в Черном море

16 сентября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

ВСУ усилили атаки на корабли РФ в Черном море Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России за последнюю неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров, а также три катера с десантными группами Вооруженных Сил Украины в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «За неделю в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров, три быстроходных катера с десантными группами ВСУ», — сообщили в ведомстве. Кроме того, на краснолиманском направлении ВС РФ отразили 13 атак. По данным Минобороны, Киев потерял 400 военнослужащих, 18 бронемашин и 10 орудий.



За последние дни ВСУ усилили атаки на российский флот в Черном море. Так, украинские войска пытались повредить корабли «Сергей Котов» и «Самум». Попытки атаки были пресечены.

Вооруженные силы России за последнюю неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров, а также три катера с десантными группами Вооруженных Сил Украины в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «За неделю в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров, три быстроходных катера с десантными группами ВСУ», — сообщили в ведомстве. Кроме того, на краснолиманском направлении ВС РФ отразили 13 атак. По данным Минобороны, Киев потерял 400 военнослужащих, 18 бронемашин и 10 орудий. За последние дни ВСУ усилили атаки на российский флот в Черном море. Так, украинские войска пытались повредить корабли «Сергей Котов» и «Самум». Попытки атаки были пресечены.