ВС России уничтожили 15 катеров ВСУ в Черном море

Вооруженные силы России за последнюю неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров, а также три катера с десантными группами Вооруженных Сил Украины в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«За неделю в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров, три быстроходных катера с десантными группами ВСУ», — сообщили в ведомстве. Кроме того, на краснолиманском направлении ВС РФ отразили 13 атак. По данным Минобороны, Киев потерял 400 военнослужащих, 18 бронемашин и 10 орудий.
За последние дни ВСУ усилили атаки на российский флот в Черном море. Так, украинские войска пытались повредить корабли «Сергей Котов» и «Самум». Попытки атаки были пресечены.
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