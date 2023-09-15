15 сентября 2023
14 сентября 2023

Автомобили с «Честного маршрута» Артюхова прибыли в Донбасс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Два автомобиля LADA X-RAY прибыли в Донбасс Фото:

Автомобили LADA X-RAY, на которых губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов совершал свой пятый юбилейный «Честный маршрут» прибыли в зону СВО. Глава округа в соцсети сообщил, что синее авто получили врачи городской больницы Волновахи, а черная машина поступила в распоряжение бойцов батальона «Росомаха».

«Врачи городской больницы Волновахи, которую Ямал восстановил в этом году, делятся фото. Они получили нашу синюю LADA с прошлого Честного маршрута. Автомобиль этого года уже получили наши бойцы из батальона „Росомаха“», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Он уверен, что автомобили отлично послужат общему делу.

Ранее два автомобиля LADA X-RAY, на одном из которых глава ЯНАО Дмитрий Артюхов совершил объезд Ямала в рамках пятого «Честного маршрута» были переданы в новые регионы. Традиционно, по завершению поездки по округу, губернатор передает машины тем, кто больше в них нуждается.

Один из автомобилей поступил в распоряжение бойцов батальона «Росомаха»
Один из автомобилей поступил в распоряжение бойцов батальона «Росомаха»
Синий автомобиль получили врачи больницы Волновахи
Синий автомобиль получили врачи больницы Волновахи

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Автомобили LADA X-RAY, на которых губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов совершал свой пятый юбилейный «Честный маршрут» прибыли в зону СВО. Глава округа в соцсети сообщил, что синее авто получили врачи городской больницы Волновахи, а черная машина поступила в распоряжение бойцов батальона «Росомаха». «Врачи городской больницы Волновахи, которую Ямал восстановил в этом году, делятся фото. Они получили нашу синюю LADA с прошлого Честного маршрута. Автомобиль этого года уже получили наши бойцы из батальона „Росомаха“», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Он уверен, что автомобили отлично послужат общему делу. Ранее два автомобиля LADA X-RAY, на одном из которых глава ЯНАО Дмитрий Артюхов совершил объезд Ямала в рамках пятого «Честного маршрута» были переданы в новые регионы. Традиционно, по завершению поездки по округу, губернатор передает машины тем, кто больше в них нуждается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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