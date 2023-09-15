Автомобили с «Честного маршрута» Артюхова прибыли в Донбасс. Фото

16 сентября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Два автомобиля LADA X-RAY прибыли в Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Автомобили LADA X-RAY, на которых губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов совершал свой пятый юбилейный «Честный маршрут» прибыли в зону СВО. Глава округа в соцсети сообщил, что синее авто получили врачи городской больницы Волновахи, а черная машина поступила в распоряжение бойцов батальона «Росомаха». «Врачи городской больницы Волновахи, которую Ямал восстановил в этом году, делятся фото. Они получили нашу синюю LADA с прошлого Честного маршрута. Автомобиль этого года уже получили наши бойцы из батальона „Росомаха“», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Он уверен, что автомобили отлично послужат общему делу. Ранее два автомобиля LADA X-RAY, на одном из которых глава ЯНАО Дмитрий Артюхов совершил объезд Ямала в рамках пятого «Честного маршрута» были переданы в новые регионы. Традиционно, по завершению поездки по округу, губернатор передает машины тем, кто больше в них нуждается. Один из автомобилей поступил в распоряжение бойцов батальона «Росомаха» Telegram-канал Дмитрия Артюхова, https://t.me/artyukhov_da Синий автомобиль получили врачи больницы Волновахи Telegram-канал Дмитрия Артюхова, https://t.me/artyukhov_da

Автомобили LADA X-RAY, на которых губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов совершал свой пятый юбилейный «Честный маршрут» прибыли в зону СВО. Глава округа в соцсети сообщил, что синее авто получили врачи городской больницы Волновахи, а черная машина поступила в распоряжение бойцов батальона «Росомаха». «Врачи городской больницы Волновахи, которую Ямал восстановил в этом году, делятся фото. Они получили нашу синюю LADA с прошлого Честного маршрута. Автомобиль этого года уже получили наши бойцы из батальона „Росомаха“», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Он уверен, что автомобили отлично послужат общему делу. Ранее два автомобиля LADA X-RAY, на одном из которых глава ЯНАО Дмитрий Артюхов совершил объезд Ямала в рамках пятого «Честного маршрута» были переданы в новые регионы. Традиционно, по завершению поездки по округу, губернатор передает машины тем, кто больше в них нуждается.