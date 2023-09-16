Spiegel: Запад не знает, что в действительности происходит в зоне СВО

16 сентября 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Майкл Кофман заявил, что ВСУ не хватает вооружения Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западным странам неизвестно, что действительно происходит в зоне СВО. Об этом сообщил эксперт по внешним вооруженным силам Фонда Карнеги (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Майкл Кофман. По его словам, Украине не хватает вооружения. «Большая часть этой критики возникает из-за того, что мало что известно об операциях украинцев, условиях на поле боя и реалиях конфликта. Оперативной потребности в более крупных ударных формированиях нет, а ресурсов для этого также не хватает», — ответил Кофман на вопрос немецкого журнала Spiegel о критике украинской армии. По его словам, ВСУ не хватает техники для разминирования и систем ПВО, так как на Западе дефицит вооружения. Кофман отметил, что украинские бойцы не могут пройти подготовку к контрнаступлению за короткое время. По его словам, Запад не развил сплоченность украинских подразделений и командований. Ранее Майкл Кофман заявил, что участие подразделений ВСУ, проходивших обучение в странах НАТО, не принесло желаемых результатов на поле боя. Украинские военные доказали, что стратегия НАТО им не подходит, передает телеканал 360.

Западным странам неизвестно, что действительно происходит в зоне СВО. Об этом сообщил эксперт по внешним вооруженным силам Фонда Карнеги (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Майкл Кофман. По его словам, Украине не хватает вооружения. «Большая часть этой критики возникает из-за того, что мало что известно об операциях украинцев, условиях на поле боя и реалиях конфликта. Оперативной потребности в более крупных ударных формированиях нет, а ресурсов для этого также не хватает», — ответил Кофман на вопрос немецкого журнала Spiegel о критике украинской армии. По его словам, ВСУ не хватает техники для разминирования и систем ПВО, так как на Западе дефицит вооружения. Кофман отметил, что украинские бойцы не могут пройти подготовку к контрнаступлению за короткое время. По его словам, Запад не развил сплоченность украинских подразделений и командований. Ранее Майкл Кофман заявил, что участие подразделений ВСУ, проходивших обучение в странах НАТО, не принесло желаемых результатов на поле боя. Украинские военные доказали, что стратегия НАТО им не подходит, передает телеканал 360.