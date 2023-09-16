Spiegel: Запад не знает, что в действительности происходит в зоне СВО

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Вооруженные силы РФ. stock, снаряд, залп, град, заряд, рсзо, stock
Майкл Кофман заявил, что ВСУ не хватает вооружения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западным странам неизвестно, что действительно происходит в зоне СВО. Об этом сообщил эксперт по внешним вооруженным силам Фонда Карнеги (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Майкл Кофман. По его словам, Украине не хватает вооружения.

«Большая часть этой критики возникает из-за того, что мало что известно об операциях украинцев, условиях на поле боя и реалиях конфликта. Оперативной потребности в более крупных ударных формированиях нет, а ресурсов для этого также не хватает», — ответил Кофман на вопрос немецкого журнала Spiegel о критике украинской армии. По его словам, ВСУ не хватает техники для разминирования и систем ПВО, так как на Западе дефицит вооружения.

Кофман отметил, что украинские бойцы не могут пройти подготовку к контрнаступлению за короткое время. По его словам, Запад не развил сплоченность украинских подразделений и командований.

Ранее Майкл Кофман заявил, что участие подразделений ВСУ, проходивших обучение в странах НАТО, не принесло желаемых результатов на поле боя. Украинские военные доказали, что стратегия НАТО им не подходит, передает телеканал 360.

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Западным странам неизвестно, что действительно происходит в зоне СВО. Об этом сообщил эксперт по внешним вооруженным силам Фонда Карнеги (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Майкл Кофман. По его словам, Украине не хватает вооружения. «Большая часть этой критики возникает из-за того, что мало что известно об операциях украинцев, условиях на поле боя и реалиях конфликта. Оперативной потребности в более крупных ударных формированиях нет, а ресурсов для этого также не хватает», — ответил Кофман на вопрос немецкого журнала Spiegel о критике украинской армии. По его словам, ВСУ не хватает техники для разминирования и систем ПВО, так как на Западе дефицит вооружения. Кофман отметил, что украинские бойцы не могут пройти подготовку к контрнаступлению за короткое время. По его словам, Запад не развил сплоченность украинских подразделений и командований. Ранее Майкл Кофман заявил, что участие подразделений ВСУ, проходивших обучение в странах НАТО, не принесло желаемых результатов на поле боя. Украинские военные доказали, что стратегия НАТО им не подходит, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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