Readovka: сын заслуженного врача на авто протаранил двух людей в центре Москвы

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Иномарка сбила двух мужчин, у одного из них клиническая смерть Фото:

Mercedes GLE сбил двух людей, которые стояли рядом с аварийным знаком на Садово-Спасской улице. Как передает Readovka, за рулем иномарки находился сын заслуженного врача РФ Игоря Медведева Кирилл. СК возбудил уголовное дело.

Инцидент произошел 16 сентября. Mercedes сбил двух человек, которые стояли рядом с автомобилем на аварийке. У одного из пострадавших открытая черепно-мозговая травма, он находится в состоянии клинической смерти. «За рулем внедорожника находился Кирилл Медведев — сын Заслуженного врача России Игоря Медведева», — передает издание. Отец мужчины также находился в машине в момент аварии. Оба не получили травм.

По факту ДТП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Следователи выясняют обстоятельства аварии.

Игорь Медведев — заслуженный врач РФ. Глазной микрохирург и основатель технологии Lasik.

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Mercedes GLE сбил двух людей, которые стояли рядом с аварийным знаком на Садово-Спасской улице. Как передает Readovka, за рулем иномарки находился сын заслуженного врача РФ Игоря Медведева Кирилл. СК возбудил уголовное дело. Инцидент произошел 16 сентября. Mercedes сбил двух человек, которые стояли рядом с автомобилем на аварийке. У одного из пострадавших открытая черепно-мозговая травма, он находится в состоянии клинической смерти. «За рулем внедорожника находился Кирилл Медведев — сын Заслуженного врача России Игоря Медведева», — передает издание. Отец мужчины также находился в машине в момент аварии. Оба не получили травм. По факту ДТП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Следователи выясняют обстоятельства аварии. Игорь Медведев — заслуженный врач РФ. Глазной микрохирург и основатель технологии Lasik.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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