16 сентября 2023

Экономист Васильева раскрыла, как получить компенсацию на оплату услуг ЖКХ

Экономист Васильева: пенсионеры могут вернуть до 100% стоимости коммуналки
© Служба новостей «URA.RU»
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Компенсацию могут получить не только пожилые граждане, сказала Оксана Васильева Фото:

Пенсионеры могут рассчитывать на получение до 100% компенсации за оплату коммунальных услуг. Об этом URA.RU сообщила доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации, член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева.

«Пенсионеры могут воспользоваться субсидией на оплату услуг ЖКХ, если их пенсии не хватает на оплату коммуналки или на нее уходит большая часть средств. В каждом регионе устанавливают стандарт, больше которого люди не должны платить за ЖКХ. Если пенсионер тратит больше стандарта, он имеет право на субсидию. Федеральный стандарт трат на жилищно-коммунальные услуги — 22% семейного дохода. В регионе может быть меньше. В зависимости от дохода компенсация может составлять до 100% расходов на коммуналку», — сказала Оксана Васильева.

Части россиян возмещают расходы на коммунальные платежи на постоянной основе, отметила экономист. «Это пожилые люди старше 70 лет и пенсионеры льготных категорий: люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью, чернобыльцы, герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, люди с инвалидностью участники ВОВ, люди с инвалидностью ветераны боевых действий и члены их семей», — добавила собеседница агентства.

Как сообщили в Минобороны РФ, военные пенсионеры, участвующие в спецоперации на Украине, будут получать стопроцентную компенсацию пенсий с октября 2023 года. Также в Госдуму внесли законопроект, согласно которому пожилым гражданам будут выплачивать дополнительную пенсию на день рождения.

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Пенсионеры могут рассчитывать на получение до 100% компенсации за оплату коммунальных услуг. Об этом URA.RU сообщила доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации, член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева. «Пенсионеры могут воспользоваться субсидией на оплату услуг ЖКХ, если их пенсии не хватает на оплату коммуналки или на нее уходит большая часть средств. В каждом регионе устанавливают стандарт, больше которого люди не должны платить за ЖКХ. Если пенсионер тратит больше стандарта, он имеет право на субсидию. Федеральный стандарт трат на жилищно-коммунальные услуги — 22% семейного дохода. В регионе может быть меньше. В зависимости от дохода компенсация может составлять до 100% расходов на коммуналку», — сказала Оксана Васильева. Части россиян возмещают расходы на коммунальные платежи на постоянной основе, отметила экономист. «Это пожилые люди старше 70 лет и пенсионеры льготных категорий: люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью, чернобыльцы, герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, люди с инвалидностью участники ВОВ, люди с инвалидностью ветераны боевых действий и члены их семей», — добавила собеседница агентства. Как сообщили в Минобороны РФ, военные пенсионеры, участвующие в спецоперации на Украине, будут получать стопроцентную компенсацию пенсий с октября 2023 года. Также в Госдуму внесли законопроект, согласно которому пожилым гражданам будут выплачивать дополнительную пенсию на день рождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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