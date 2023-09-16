Сенаторы США потребовали от Байдена ATACMS для Украины из-за «важных целей» ВСУ

16 сентября 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Ракеты США хотят поставить ради успеха контрнаступления Фото: Spc. Corey Confer / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Четыре американских сенатора обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой как можно скорее предоставить Украине тактические ракеты ATACMS. Свой призыв они объяснили необходимостью повысить вероятность успеха контрнаступления Киева. «Мы призываем вас немедленно отправить армейские тактические ракетные системы MGM-140 ATACMS на Украину. Дальнейшее промедление только еще больше навредит интересам национальной безопасности США и затянет этот конфликт», — цитирует текст письма от сенаторов Джо Байдену РИА Новости. Сенаторы указали на то, что до конца сезона боевых действий остается 30 дней, а ракеты ATACMS помогут Украине добиться к зиме «важных целей» и не позволят России «укрепить свои оборонительные порядки». Письмо подписали сенаторы Том Коттон, Роджер Уикер, Сюзан Коллинс и Линдси Грэм. Дальность ATACMS составляет около 300 километров. Они имеют более высокую точность. Военный аналитик Александр Михайлов рассказал, что эти снаряды способны долететь до Крыма и приграничных российских регионов. При этом ракеты способны нести различные типы боевой части, в том числе кассетные боеприпасы.

Четыре американских сенатора обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой как можно скорее предоставить Украине тактические ракеты ATACMS. Свой призыв они объяснили необходимостью повысить вероятность успеха контрнаступления Киева. «Мы призываем вас немедленно отправить армейские тактические ракетные системы MGM-140 ATACMS на Украину. Дальнейшее промедление только еще больше навредит интересам национальной безопасности США и затянет этот конфликт», — цитирует текст письма от сенаторов Джо Байдену РИА Новости. Сенаторы указали на то, что до конца сезона боевых действий остается 30 дней, а ракеты ATACMS помогут Украине добиться к зиме «важных целей» и не позволят России «укрепить свои оборонительные порядки». Письмо подписали сенаторы Том Коттон, Роджер Уикер, Сюзан Коллинс и Линдси Грэм. Дальность ATACMS составляет около 300 километров. Они имеют более высокую точность. Военный аналитик Александр Михайлов рассказал, что эти снаряды способны долететь до Крыма и приграничных российских регионов. При этом ракеты способны нести различные типы боевой части, в том числе кассетные боеприпасы.