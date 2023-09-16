Сенаторы США потребовали от Байдена ATACMS для Украины из-за «важных целей» ВСУ

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Ракеты США хотят поставить ради успеха контрнаступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Четыре американских сенатора обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой как можно скорее предоставить Украине тактические ракеты ATACMS. Свой призыв они объяснили необходимостью повысить вероятность успеха контрнаступления Киева.

«Мы призываем вас немедленно отправить армейские тактические ракетные системы MGM-140 ATACMS на Украину. Дальнейшее промедление только еще больше навредит интересам национальной безопасности США и затянет этот конфликт», — цитирует текст письма от сенаторов Джо Байдену РИА Новости.

Сенаторы указали на то, что до конца сезона боевых действий остается 30 дней, а ракеты ATACMS помогут Украине добиться к зиме «важных целей» и не позволят России «укрепить свои оборонительные порядки». Письмо подписали сенаторы Том Коттон, Роджер Уикер, Сюзан Коллинс и Линдси Грэм.

Дальность ATACMS составляет около 300 километров. Они имеют более высокую точность. Военный аналитик Александр Михайлов рассказал, что эти снаряды способны долететь до Крыма и приграничных российских регионов. При этом ракеты способны нести различные типы боевой части, в том числе кассетные боеприпасы.

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Четыре американских сенатора обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой как можно скорее предоставить Украине тактические ракеты ATACMS. Свой призыв они объяснили необходимостью повысить вероятность успеха контрнаступления Киева. «Мы призываем вас немедленно отправить армейские тактические ракетные системы MGM-140 ATACMS на Украину. Дальнейшее промедление только еще больше навредит интересам национальной безопасности США и затянет этот конфликт», — цитирует текст письма от сенаторов Джо Байдену РИА Новости. Сенаторы указали на то, что до конца сезона боевых действий остается 30 дней, а ракеты ATACMS помогут Украине добиться к зиме «важных целей» и не позволят России «укрепить свои оборонительные порядки». Письмо подписали сенаторы Том Коттон, Роджер Уикер, Сюзан Коллинс и Линдси Грэм. Дальность ATACMS составляет около 300 километров. Они имеют более высокую точность. Военный аналитик Александр Михайлов рассказал, что эти снаряды способны долететь до Крыма и приграничных российских регионов. При этом ракеты способны нести различные типы боевой части, в том числе кассетные боеприпасы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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