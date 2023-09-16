16 сентября 2023

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: западные СМИ перестали писать новости об Украине

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Вооруженные силы Украины. stock, пулемет, всу, украинские военные, stock
Страны НАТО сомневаются в целесообразности новых поставок оружия на Украину Фото:
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Из-за побед России на фронте в западных СМИ перестали появляться сообщения о ситуации на Украине. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Если вы посмотрите новостные телеканалы вроде Sky News, вы увидите, что они ничего не говорят. Там мертвая тишина, хотя в прошлом году они обновляли новости об Украине каждые полчаса», — заметил Джонсон в эфире youtube-канала Judging Freedom. Эксперт заявил, что это происходит из-за постоянных неудач Киева на фронте.

Бывший аналитик считает, что в скором времени Запад перестанет помогать Киеву. Страны НАТО начинают сомневаться в целесообразности новых поставок оружия и боеприпасов на Украину.

Ранее исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной озвучил потери украинской армии на фронте. Он заявил, что из 100 военнослужащих, пополнивших ряды ВСУ осенью прошлого года, в живых осталось только 10-20 человек, передает РТ.

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Из-за побед России на фронте в западных СМИ перестали появляться сообщения о ситуации на Украине. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Если вы посмотрите новостные телеканалы вроде Sky News, вы увидите, что они ничего не говорят. Там мертвая тишина, хотя в прошлом году они обновляли новости об Украине каждые полчаса», — заметил Джонсон в эфире youtube-канала Judging Freedom. Эксперт заявил, что это происходит из-за постоянных неудач Киева на фронте. Бывший аналитик считает, что в скором времени Запад перестанет помогать Киеву. Страны НАТО начинают сомневаться в целесообразности новых поставок оружия и боеприпасов на Украину. Ранее исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной озвучил потери украинской армии на фронте. Он заявил, что из 100 военнослужащих, пополнивших ряды ВСУ осенью прошлого года, в живых осталось только 10-20 человек, передает РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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