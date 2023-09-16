Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: западные СМИ перестали писать новости об Украине

17 сентября 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Страны НАТО сомневаются в целесообразности новых поставок оружия на Украину Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за побед России на фронте в западных СМИ перестали появляться сообщения о ситуации на Украине. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Если вы посмотрите новостные телеканалы вроде Sky News, вы увидите, что они ничего не говорят. Там мертвая тишина, хотя в прошлом году они обновляли новости об Украине каждые полчаса», — заметил Джонсон в эфире youtube-канала Judging Freedom. Эксперт заявил, что это происходит из-за постоянных неудач Киева на фронте. Бывший аналитик считает, что в скором времени Запад перестанет помогать Киеву. Страны НАТО начинают сомневаться в целесообразности новых поставок оружия и боеприпасов на Украину. Ранее исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной озвучил потери украинской армии на фронте. Он заявил, что из 100 военнослужащих, пополнивших ряды ВСУ осенью прошлого года, в живых осталось только 10-20 человек, передает РТ.

Из-за побед России на фронте в западных СМИ перестали появляться сообщения о ситуации на Украине. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Если вы посмотрите новостные телеканалы вроде Sky News, вы увидите, что они ничего не говорят. Там мертвая тишина, хотя в прошлом году они обновляли новости об Украине каждые полчаса», — заметил Джонсон в эфире youtube-канала Judging Freedom. Эксперт заявил, что это происходит из-за постоянных неудач Киева на фронте. Бывший аналитик считает, что в скором времени Запад перестанет помогать Киеву. Страны НАТО начинают сомневаться в целесообразности новых поставок оружия и боеприпасов на Украину. Ранее исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной озвучил потери украинской армии на фронте. Он заявил, что из 100 военнослужащих, пополнивших ряды ВСУ осенью прошлого года, в живых осталось только 10-20 человек, передает РТ.