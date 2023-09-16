16 сентября 2023

От болезни умер муж композитора Пахмутовой

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Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет Фото:

В возрасте 94 лет умер поэт Николай Добронравов. По данным журналистов, он скончался после продолжительной болезни. Добронравов — супруг композитора Александры Пахмутовой.

«Из-за тяжелой и продолжительной болезни умер Николай Добронравов. Ему было 94 года», — пишет «Экспресс-газета».

Добронравов — лауреат Государственной премии СССР. Он был легендарным отечественным поэтом-песенником. В 2006 году Пахмутова и Добронравов отметили 50-летие совместной жизни.

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В возрасте 94 лет умер поэт Николай Добронравов. По данным журналистов, он скончался после продолжительной болезни. Добронравов — супруг композитора Александры Пахмутовой. «Из-за тяжелой и продолжительной болезни умер Николай Добронравов. Ему было 94 года», — пишет «Экспресс-газета». Добронравов — лауреат Государственной премии СССР. Он был легендарным отечественным поэтом-песенником. В 2006 году Пахмутова и Добронравов отметили 50-летие совместной жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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