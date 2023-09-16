От болезни умер муж композитора Пахмутовой 17 сентября 2023 в 01:46 Размер текста - 17 + Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет Фото: Илья Московец © URA.RU В возрасте 94 лет умер поэт Николай Добронравов. По данным журналистов, он скончался после продолжительной болезни. Добронравов — супруг композитора Александры Пахмутовой. «Из-за тяжелой и продолжительной болезни умер Николай Добронравов. Ему было 94 года», — пишет «Экспресс-газета». Добронравов — лауреат Государственной премии СССР. Он был легендарным отечественным поэтом-песенником. В 2006 году Пахмутова и Добронравов отметили 50-летие совместной жизни. В возрасте 94 лет умер поэт Николай Добронравов. По данным журналистов, он скончался после продолжительной болезни. Добронравов — супруг композитора Александры Пахмутовой. «Из-за тяжелой и продолжительной болезни умер Николай Добронравов. Ему было 94 года», — пишет «Экспресс-газета». Добронравов — лауреат Государственной премии СССР. Он был легендарным отечественным поэтом-песенником. В 2006 году Пахмутова и Добронравов отметили 50-летие совместной жизни. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям