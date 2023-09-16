От болезни умер муж композитора Пахмутовой

Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет
В возрасте 94 лет умер поэт Николай Добронравов. По данным журналистов, он скончался после продолжительной болезни. Добронравов — супруг композитора Александры Пахмутовой.
«Из-за тяжелой и продолжительной болезни умер Николай Добронравов. Ему было 94 года», — пишет «Экспресс-газета».
Добронравов — лауреат Государственной премии СССР. Он был легендарным отечественным поэтом-песенником. В 2006 году Пахмутова и Добронравов отметили 50-летие совместной жизни.
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