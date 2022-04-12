Пермский фермер может лишиться стада коров из-за семейных проблем

По решению суда на коров наложен арест Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фермер из деревни Тупица (Пермский край) судится с бывшей супругой за право владения коровьим стадом. Женщина претендует на часть имущества фермерского хозяйства, в том числе на 55 голов крупного рогатого скота. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам предприниматель.

«Еще до брака она взяла грант на производство мраморной говядины, а когда я был тяжело болен, вызвала комиссию и моих коров выдала за результат гранта. В прошлом году подала на развод и раздел имущества, тогда это и выяснилось. Заочным решением суда отсудила 75 процентов стада», — сообщил фермер. При этом, по его словам, последние годы совместной жизни экс-супруга на ферме не появлялась, проводя большую часть времени в Перми.

Бывшая супруга мужчины в беседе с корреспондентом URA.RU от комментариев отказалась. Судебное решение предприниматель оспаривает. На коров наложен арест по решению суда, они находятся на ответственном хранении в фермерском хозяйстве.