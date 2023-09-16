Курганец головой ударил полицейского, который снимал его на телефон

17 сентября 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

Курганец при задержании ударил полицейского головой в переносицу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Катайска Курганской области ударил головой полицейского, когда правоохранитель фиксировал нарушение закона на телефон. Об этом говорится в судебных материалах. «В Катайске около магазина „Магнит“ мужчина выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, нарушал правопорядок, поэтому на него надели наручники. Заметив, что полицейский снимает его на телефон, мужчина умышленно нанес ему удар головой в область переносицы», — указано в материалах, опубликованных на сайте Катайского районного суда. На суде злоумышленник сказал, что проявил немотивированную агрессию по отношению к полицейскому, поскольку был пьян. Суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее в Кургане пьяный мужчина ударил полицейского во время задержания. За это его осудили на два года колонии строгого режима.

Житель Катайска Курганской области ударил головой полицейского, когда правоохранитель фиксировал нарушение закона на телефон. Об этом говорится в судебных материалах. «В Катайске около магазина „Магнит“ мужчина выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, нарушал правопорядок, поэтому на него надели наручники. Заметив, что полицейский снимает его на телефон, мужчина умышленно нанес ему удар головой в область переносицы», — указано в материалах, опубликованных на сайте Катайского районного суда. На суде злоумышленник сказал, что проявил немотивированную агрессию по отношению к полицейскому, поскольку был пьян. Суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее в Кургане пьяный мужчина ударил полицейского во время задержания. За это его осудили на два года колонии строгого режима.