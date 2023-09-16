Курганец головой ударил полицейского, который снимал его на телефон

Житель Катайска Курганской области ударил головой полицейского, когда правоохранитель фиксировал нарушение закона на телефон. Об этом говорится в судебных материалах.
«В Катайске около магазина „Магнит“ мужчина выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, нарушал правопорядок, поэтому на него надели наручники. Заметив, что полицейский снимает его на телефон, мужчина умышленно нанес ему удар головой в область переносицы», — указано в материалах, опубликованных на сайте Катайского районного суда.
На суде злоумышленник сказал, что проявил немотивированную агрессию по отношению к полицейскому, поскольку был пьян. Суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее в Кургане пьяный мужчина ударил полицейского во время задержания. За это его осудили на два года колонии строгого режима.
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