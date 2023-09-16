16 сентября 2023
15 сентября 2023

Курганец головой ударил полицейского, который снимал его на телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец при задержании ударил полицейского головой в переносицу Фото:

Житель Катайска Курганской области ударил головой полицейского, когда правоохранитель фиксировал нарушение закона на телефон. Об этом говорится в судебных материалах.

«В Катайске около магазина „Магнит“ мужчина выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, нарушал правопорядок, поэтому на него надели наручники. Заметив, что полицейский снимает его на телефон, мужчина умышленно нанес ему удар головой в область переносицы», — указано в материалах, опубликованных на сайте Катайского районного суда.

На суде злоумышленник сказал, что проявил немотивированную агрессию по отношению к полицейскому, поскольку был пьян. Суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Кургане пьяный мужчина ударил полицейского во время задержания. За это его осудили на два года колонии строгого режима.

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Житель Катайска Курганской области ударил головой полицейского, когда правоохранитель фиксировал нарушение закона на телефон. Об этом говорится в судебных материалах. «В Катайске около магазина „Магнит“ мужчина выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, нарушал правопорядок, поэтому на него надели наручники. Заметив, что полицейский снимает его на телефон, мужчина умышленно нанес ему удар головой в область переносицы», — указано в материалах, опубликованных на сайте Катайского районного суда. На суде злоумышленник сказал, что проявил немотивированную агрессию по отношению к полицейскому, поскольку был пьян. Суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее в Кургане пьяный мужчина ударил полицейского во время задержания. За это его осудили на два года колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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