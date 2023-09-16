Россия примет меры из-за усиления НАТО

Посол Корчунов: Россия отреагирует на усиление НАТО в Арктике

17 сентября 2023 в 07:56 Размер текста - 17 +

Россия будет реагировать в соответствии с необходимыми мерами, уточнил Николай Корчунов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия отреагирует на военное усиление НАТО на территории Арктики. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Он подчеркнул, что в зависимости от обстановки могут быть приведены меры превентивного характера. «Отмечаем усиление военно-политической напряженности [НАТО] в Арктике. <…> Российская сторона в работе по реагированию на эти вызовы и угрозы будет исходить из комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера», — подчеркнул Николай Корчунов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что меры будут приведены в зависимости от обстановки. Также они будут вытекать из задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе спецоперации на Украине. Корчунов ранее уже подчеркивал напряженность между мировыми странами в Арктике. Он уточнял, что Североатлантический альянс пытается нарастить там собственный военный потенциал. По одной из версий, конфликт между Западом и Россией может начаться за природные ресурсы региона.

Россия отреагирует на военное усиление НАТО на территории Арктики. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Он подчеркнул, что в зависимости от обстановки могут быть приведены меры превентивного характера. «Отмечаем усиление военно-политической напряженности [НАТО] в Арктике. <…> Российская сторона в работе по реагированию на эти вызовы и угрозы будет исходить из комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера», — подчеркнул Николай Корчунов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что меры будут приведены в зависимости от обстановки. Также они будут вытекать из задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе спецоперации на Украине. Корчунов ранее уже подчеркивал напряженность между мировыми странами в Арктике. Он уточнял, что Североатлантический альянс пытается нарастить там собственный военный потенциал. По одной из версий, конфликт между Западом и Россией может начаться за природные ресурсы региона.