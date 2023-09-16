16 сентября 2023

Россия примет меры из-за усиления НАТО

Посол Корчунов: Россия отреагирует на усиление НАТО в Арктике
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия будет реагировать в соответствии с необходимыми мерами, уточнил Николай Корчунов Фото:

Россия отреагирует на военное усиление НАТО на территории Арктики. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Он подчеркнул, что в зависимости от обстановки могут быть приведены меры превентивного характера.

«Отмечаем усиление военно-политической напряженности [НАТО] в Арктике. <…> Российская сторона в работе по реагированию на эти вызовы и угрозы будет исходить из комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера», — подчеркнул Николай Корчунов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что меры будут приведены в зависимости от обстановки. Также они будут вытекать из задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе спецоперации на Украине.

Корчунов ранее уже подчеркивал напряженность между мировыми странами в Арктике. Он уточнял, что Североатлантический альянс пытается нарастить там собственный военный потенциал. По одной из версий, конфликт между Западом и Россией может начаться за природные ресурсы региона.

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Россия отреагирует на военное усиление НАТО на территории Арктики. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Он подчеркнул, что в зависимости от обстановки могут быть приведены меры превентивного характера. «Отмечаем усиление военно-политической напряженности [НАТО] в Арктике. <…> Российская сторона в работе по реагированию на эти вызовы и угрозы будет исходить из комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера», — подчеркнул Николай Корчунов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что меры будут приведены в зависимости от обстановки. Также они будут вытекать из задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе спецоперации на Украине. Корчунов ранее уже подчеркивал напряженность между мировыми странами в Арктике. Он уточнял, что Североатлантический альянс пытается нарастить там собственный военный потенциал. По одной из версий, конфликт между Западом и Россией может начаться за природные ресурсы региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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