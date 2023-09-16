16 сентября 2023
15 сентября 2023

Владелец челябинского курорта сделал скидку на отдых участнику СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец из Копейска поблагодарил собственника базы за отпуск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Копейска (Челябинская область) рассказал, что приехал на побывку из зоны спецоперации и был тронут общественной поддержкой. Когда он приехал отдыхать с семьей на базу отдыха, то владелец курорта в знак уважения сделал ему 50% скидку.

«Земляки, приехал в отпуск со спецоперации, дали всего 15 суток. Поехал с семьей на базу отдыха. Приятно был удивлен, что владелец за проживание в двухместном домике для нас с женой сделал скидку в половину стоимости, узнав, что я участник СВО», — написал боец в группе «Копейск | Новости» во «ВКонтакте».

Боец отметил, что ему было приятно такое отношение. В тот момент он почувствовал, что есть тыл, который помогает солдатам морально и физически.

«Почти каждый из вас не остается в стороне. Спасибо всем огромное, вы тронули мое сердце», — поблагодарил жителей региона боец.

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Житель Копейска (Челябинская область) рассказал, что приехал на побывку из зоны спецоперации и был тронут общественной поддержкой. Когда он приехал отдыхать с семьей на базу отдыха, то владелец курорта в знак уважения сделал ему 50% скидку. «Земляки, приехал в отпуск со спецоперации, дали всего 15 суток. Поехал с семьей на базу отдыха. Приятно был удивлен, что владелец за проживание в двухместном домике для нас с женой сделал скидку в половину стоимости, узнав, что я участник СВО», — написал боец в группе «Копейск | Новости» во «ВКонтакте». Боец отметил, что ему было приятно такое отношение. В тот момент он почувствовал, что есть тыл, который помогает солдатам морально и физически. «Почти каждый из вас не остается в стороне. Спасибо всем огромное, вы тронули мое сердце», — поблагодарил жителей региона боец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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