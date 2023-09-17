США распробовали удобрения из России

США в период с января по июль импортировали удобрений из России на сумму 944 миллиона долларов. Сумма стала рекордной среди всех мировых поставщиков.
«США в январе—июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов», — передает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. Уточняется, что в прошлом году было закуплено удобрений на 900 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что США в первую половину 2023 года закупили у РФ 416 тонн урана, нарастив тем самым закупку более, чем в два раза. В прошлом году было импортировано только 188 тонн, сообщили в американских спецслужбах, пишет «Национальная служба новостей».
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