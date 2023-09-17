США распробовали удобрения из России

США закупили удобрений из РФ на рекордные 944 миллиона долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сельхоз "Битимский". Битимка, лопата, гастарбайтер, удобрение
США закупили российских удобрений почти на миллиард долларов Фото:

США в период с января по июль импортировали удобрений из России на сумму 944 миллиона долларов. Сумма стала рекордной среди всех мировых поставщиков.

«США в январе—июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов», — передает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. Уточняется, что в прошлом году было закуплено удобрений на 900 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что США в первую половину 2023 года закупили у РФ 416 тонн урана, нарастив тем самым закупку более, чем в два раза. В прошлом году было импортировано только 188 тонн, сообщили в американских спецслужбах, пишет «Национальная служба новостей».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США в период с января по июль импортировали удобрений из России на сумму 944 миллиона долларов. Сумма стала рекордной среди всех мировых поставщиков. «США в январе—июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов», — передает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. Уточняется, что в прошлом году было закуплено удобрений на 900 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что США в первую половину 2023 года закупили у РФ 416 тонн урана, нарастив тем самым закупку более, чем в два раза. В прошлом году было импортировано только 188 тонн, сообщили в американских спецслужбах, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...