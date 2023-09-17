США распробовали удобрения из России

США закупили удобрений из РФ на рекордные 944 миллиона долларов

17 сентября 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

США закупили российских удобрений почти на миллиард долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США в период с января по июль импортировали удобрений из России на сумму 944 миллиона долларов. Сумма стала рекордной среди всех мировых поставщиков. «США в январе—июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов», — передает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. Уточняется, что в прошлом году было закуплено удобрений на 900 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что США в первую половину 2023 года закупили у РФ 416 тонн урана, нарастив тем самым закупку более, чем в два раза. В прошлом году было импортировано только 188 тонн, сообщили в американских спецслужбах, пишет «Национальная служба новостей».

США в период с января по июль импортировали удобрений из России на сумму 944 миллиона долларов. Сумма стала рекордной среди всех мировых поставщиков. «США в январе—июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов», — передает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. Уточняется, что в прошлом году было закуплено удобрений на 900 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что США в первую половину 2023 года закупили у РФ 416 тонн урана, нарастив тем самым закупку более, чем в два раза. В прошлом году было импортировано только 188 тонн, сообщили в американских спецслужбах, пишет «Национальная служба новостей».