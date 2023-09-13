Ким Чен Ын не собирается уезжать из России 13 сентября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 + Ким Чен Ын посетит Комсомольск-на Амуре после переговоров с Владимиром Путиным Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Председатель КНДР Ким Чен Ын после переговоров с президентом России Владимиром Путиным посетит завод в Комсомольске-на-Амруе. Об этом заявил сам российский президент. Новость по теме Зачем Ким Чен Ын приехал в Россию «Ким Чен Ын посетит Комсомольск-на-Амуре. Побывает на заводах, где производится гражданская и боевая техника», — сказал Владимир Путин, его слова транслировались на телеканале «Россия 1». Как отметил российский президент, там председатель КНДР посмотрит на производство оружия. Кроме того, северокорейский лидер осмотрит несколько объектов во Владивостоке, где находится несколько объектов академии наук РФ. Переговоры Путина и Ким Чен Ына прошли 13 сентября. Как отмечал пресс-секретарь российского президента, разговор глав двух стран был содержательным. Председатель КНДР Ким Чен Ын после переговоров с президентом России Владимиром Путиным посетит завод в Комсомольске-на-Амруе. Об этом заявил сам российский президент. «Ким Чен Ын посетит Комсомольск-на-Амуре. Побывает на заводах, где производится гражданская и боевая техника», — сказал Владимир Путин, его слова транслировались на телеканале «Россия 1». Как отметил российский президент, там председатель КНДР посмотрит на производство оружия. Кроме того, северокорейский лидер осмотрит несколько объектов во Владивостоке, где находится несколько объектов академии наук РФ. Переговоры Путина и Ким Чен Ына прошли 13 сентября. Как отмечал пресс-секретарь российского президента, разговор глав двух стран был содержательным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям