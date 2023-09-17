Ким Чен Ын уехал из России с шапкой-ушанкой и набором участника СВО. Фото, видео

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный. Благовещенск., ким чен ын
Ким Чен Ын уехал из России с подарками Фото:

Руководитель КНДР Ким Чен Ын завершил свой официальный визит в Россию. В Северную Корею он вернется с сувенирами в виде шапки-ушанки и бронежилета.

«Власти Приморья проводили лидера КНДР Ким Чен Ына, завершающего свой визит в Россию. Церемония проводов состоялась на станции Артем-Приморский-1, где уже стоял бронепоезд северокорейского руководителя», — передали РИА Новости.

В последний день визита Ким Чен Ын посетил океанариум во Владивостоке. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подарил ему шапку-ушанку, а губернатор Приморского края Олег Кожемяко, презентовал лидеру КНДР бронежилет и шесть беспилотников Герань-25.

С целью укрепления отношений, в том числе в военной сфере, между странами глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию 12 сентября. РФ продемонстрировала корейскому лидеру свою авиацию и другие типы вооружения.

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Руководитель КНДР Ким Чен Ын завершил свой официальный визит в Россию. В Северную Корею он вернется с сувенирами в виде шапки-ушанки и бронежилета. «Власти Приморья проводили лидера КНДР Ким Чен Ына, завершающего свой визит в Россию. Церемония проводов состоялась на станции Артем-Приморский-1, где уже стоял бронепоезд северокорейского руководителя», — передали РИА Новости. В последний день визита Ким Чен Ын посетил океанариум во Владивостоке. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подарил ему шапку-ушанку, а губернатор Приморского края Олег Кожемяко, презентовал лидеру КНДР бронежилет и шесть беспилотников Герань-25. С целью укрепления отношений, в том числе в военной сфере, между странами глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию 12 сентября. РФ продемонстрировала корейскому лидеру свою авиацию и другие типы вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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