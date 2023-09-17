Руководитель КНДР Ким Чен Ын завершил свой официальный визит в Россию. В Северную Корею он вернется с сувенирами в виде шапки-ушанки и бронежилета.
«Власти Приморья проводили лидера КНДР Ким Чен Ына, завершающего свой визит в Россию. Церемония проводов состоялась на станции Артем-Приморский-1, где уже стоял бронепоезд северокорейского руководителя», — передали РИА Новости.
В последний день визита Ким Чен Ын посетил океанариум во Владивостоке. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подарил ему шапку-ушанку, а губернатор Приморского края Олег Кожемяко, презентовал лидеру КНДР бронежилет и шесть беспилотников Герань-25.
С целью укрепления отношений, в том числе в военной сфере, между странами глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию 12 сентября. РФ продемонстрировала корейскому лидеру свою авиацию и другие типы вооружения.
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