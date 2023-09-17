Лавров назвал последствия поставок США Киеву дальнобойных ракет ATACMS

МИД РФ: поставки американских дальнобойных ракет Украине не изменят ситуации
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что поставки ATACMS Украине от США не повлияют на спецоперацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки Украине дальнобойных ракет со стороны США не изменят сути происходящего в ходе военного конфликта. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это [поставки США дальнобойных ракет Киеву] не изменит существа происходящего. Это факт. Украину подготовили для того, чтобы ее руками вести борьбу для нанесения стратегического поражения России», — уточнил Сергей Лавров в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Сообщение министра опубликовано в telegram-канале Зарубина. Лавров подчеркнул, что Запад открыто ведет войну против России.

США рассматривают возможность передать Киеву дальнобойные ракеты. Их дальность составляет не менее 300 километров. Они будут способны долететь до Ростова-на-Дону с подконтрольной Киеву территории.

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Поставки Украине дальнобойных ракет со стороны США не изменят сути происходящего в ходе военного конфликта. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Это [поставки США дальнобойных ракет Киеву] не изменит существа происходящего. Это факт. Украину подготовили для того, чтобы ее руками вести борьбу для нанесения стратегического поражения России», — уточнил Сергей Лавров в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Сообщение министра опубликовано в telegram-канале Зарубина. Лавров подчеркнул, что Запад открыто ведет войну против России. США рассматривают возможность передать Киеву дальнобойные ракеты. Их дальность составляет не менее 300 километров. Они будут способны долететь до Ростова-на-Дону с подконтрольной Киеву территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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