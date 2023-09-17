Лавров назвал последствия поставок США Киеву дальнобойных ракет ATACMS

Поставки Украине дальнобойных ракет со стороны США не изменят сути происходящего в ходе военного конфликта. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Это [поставки США дальнобойных ракет Киеву] не изменит существа происходящего. Это факт. Украину подготовили для того, чтобы ее руками вести борьбу для нанесения стратегического поражения России», — уточнил Сергей Лавров в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Сообщение министра опубликовано в telegram-канале Зарубина. Лавров подчеркнул, что Запад открыто ведет войну против России.
США рассматривают возможность передать Киеву дальнобойные ракеты. Их дальность составляет не менее 300 километров. Они будут способны долететь до Ростова-на-Дону с подконтрольной Киеву территории.
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