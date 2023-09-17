Пушилин сообщил о продвижении российских войск в ДНР

Пушилин: российские войска улучшили положение в районе Опытного

17 сентября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

ВС России заняли позиции близ села Опытное, сказал Денис Пушилин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска продвинулись на авдеевском направлении в районе села Опытного, заняв там более выгодные позиции. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Противник снизил атаки в направлении населенного пункта Опытное. На сегодняшний момент мы видим улучшения наших позиций и занятие определенных участков в серой зоне», — заявил Денис Пушилин у себя в Telegram . Также врио главы региона сказал, что на краснолиманском направлении ВСУ пытались разведать российские позиции не менее четырех раз за сутки. Однако армия РФ отбросили украинские подразделения на исходные точки. Ранее Пушилин сообщил об улучшении российских позиций на краснолиманском и марьинском направлениях. Тем не менее он заявил, что ситуация на этих участках фронта остается напряженной, пишет «Царьград».

Российские войска продвинулись на авдеевском направлении в районе села Опытного, заняв там более выгодные позиции. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Противник снизил атаки в направлении населенного пункта Опытное. На сегодняшний момент мы видим улучшения наших позиций и занятие определенных участков в серой зоне», — заявил Денис Пушилин у себя в Telegram. Также врио главы региона сказал, что на краснолиманском направлении ВСУ пытались разведать российские позиции не менее четырех раз за сутки. Однако армия РФ отбросили украинские подразделения на исходные точки. Ранее Пушилин сообщил об улучшении российских позиций на краснолиманском и марьинском направлениях. Тем не менее он заявил, что ситуация на этих участках фронта остается напряженной, пишет «Царьград».