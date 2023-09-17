Пушилин сообщил о продвижении российских войск в ДНР

Российские войска продвинулись на авдеевском направлении в районе села Опытного, заняв там более выгодные позиции. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Противник снизил атаки в направлении населенного пункта Опытное. На сегодняшний момент мы видим улучшения наших позиций и занятие определенных участков в серой зоне», — заявил Денис Пушилин у себя в
Также врио главы региона сказал, что на краснолиманском направлении ВСУ пытались разведать российские позиции не менее четырех раз за сутки. Однако армия РФ отбросили украинские подразделения на исходные точки.
Ранее Пушилин сообщил об улучшении российских позиций на краснолиманском и марьинском направлениях. Тем не менее он заявил, что ситуация на этих участках фронта остается напряженной, пишет «Царьград».
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