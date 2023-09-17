Глава Минприроды раскрыл, о чем РФ вела переговоры с Ким Чен Ыном

Глава Минприроды: РФ и КНДР обсудили вопросы межрегионального сотрудничества

17 сентября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Визит Ким Чен Ына длился шесть дней, заявил Александр Козлов Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. По его словам, визит главы КНДР завершился спустя шесть дней. «Мы обсуждали вопросы межрегионального сотрудничества. В основном это вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, с развитием транспортной инфраструктуры, транспортного сообщения, конечно, культурного обмена, образования, вопросы медицины», — сообщил Козлов. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Козлов отметил, что увеличится квота для студентов. По его словам, больше 100 человек уже получают высшее образование в РФ. Также Россия и КНДР начнут строительство автомобильного моста через реку Туманная. Глава Минприроды отметил, что проект обсуждался в 2018, однако из-за пандемии был остановлен. Козлов также заявил, что КНДР и РФ обсудили культурный обмен. Он отметил, что труппу Мариинского театра уже пригласили на гастроли в Северную Корею. Кроме того, по словам главы Минприроды, в ноябре в Пхеньяне состоится заседание межправительственной комиссии РФ — КНДР. Козлов подчеркнул, что это укрепит отношения двух стран. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу провели обсуждение сотрудничества в вопросах вооружения и безопасности двух стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена взаимодействовать с КНДР во многих областях, в том числе развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. По его словам, визит главы КНДР завершился спустя шесть дней. «Мы обсуждали вопросы межрегионального сотрудничества. В основном это вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, с развитием транспортной инфраструктуры, транспортного сообщения, конечно, культурного обмена, образования, вопросы медицины», — сообщил Козлов. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Козлов отметил, что увеличится квота для студентов. По его словам, больше 100 человек уже получают высшее образование в РФ. Также Россия и КНДР начнут строительство автомобильного моста через реку Туманная. Глава Минприроды отметил, что проект обсуждался в 2018, однако из-за пандемии был остановлен. Козлов также заявил, что КНДР и РФ обсудили культурный обмен. Он отметил, что труппу Мариинского театра уже пригласили на гастроли в Северную Корею. Кроме того, по словам главы Минприроды, в ноябре в Пхеньяне состоится заседание межправительственной комиссии РФ — КНДР. Козлов подчеркнул, что это укрепит отношения двух стран. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу провели обсуждение сотрудничества в вопросах вооружения и безопасности двух стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена взаимодействовать с КНДР во многих областях, в том числе развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС).