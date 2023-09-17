SHOT сообщил о вооруженном захвате нефтекомпании под Иркутском. Видео

17 сентября 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

SHOT сообщил, что половину работников уложили на землю Фото: Анна Майорова © URA.RU В начале сентября более 20 вооруженных бойцов захватили нефтяную компанию «Дулисьма» в Иркутской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Десятки вооруженных людей на вертолетах захватили нефтяную компанию в Иркутской области», — говорится в сообщении. По данным канала, в начале сентября на предприятие пробралось более 20 бойцов в масках и с оружием. Отмечается, что одну половину работников уложили на землю, другую поставили лицом к стене. Бойцы нашли документы компании и фактически сделали себя управляющими. В областном МВД сообщили, что два собственника не могут между собой поделить предприятие, поэтому обратились за помощью в суд. По словам спецслужбы, было некое судебное решение, для исполнения которого привлекали спецназ. Однако очевидцы сообщают, что прилетевшие на вертолетах бойцы представлялись работниками ЧОПа. По словам сотрудников, руководил ими нынешний управляющий, который теперь представляет интересы другой организации. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в компанию «Дулисьма» и МВД по Иркутской области. Ответы ожидаются. Компанию «Дулисьма» связывают с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, находящимся под следствием. В 2022 аналогичный захват произошел с другим его предприятием «Каюм Нефть».

В начале сентября более 20 вооруженных бойцов захватили нефтяную компанию «Дулисьма» в Иркутской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Десятки вооруженных людей на вертолетах захватили нефтяную компанию в Иркутской области», — говорится в сообщении. По данным канала, в начале сентября на предприятие пробралось более 20 бойцов в масках и с оружием. Отмечается, что одну половину работников уложили на землю, другую поставили лицом к стене. Бойцы нашли документы компании и фактически сделали себя управляющими. В областном МВД сообщили, что два собственника не могут между собой поделить предприятие, поэтому обратились за помощью в суд. По словам спецслужбы, было некое судебное решение, для исполнения которого привлекали спецназ. Однако очевидцы сообщают, что прилетевшие на вертолетах бойцы представлялись работниками ЧОПа. По словам сотрудников, руководил ими нынешний управляющий, который теперь представляет интересы другой организации. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в компанию «Дулисьма» и МВД по Иркутской области. Ответы ожидаются. Компанию «Дулисьма» связывают с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, находящимся под следствием. В 2022 аналогичный захват произошел с другим его предприятием «Каюм Нефть».