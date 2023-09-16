В компании, владеющей стадом пермского свинокомплекса, сменился руководитель

17 сентября 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Комплекс сейчас находится на стадии банкротства Фото: АО «Сибирская Аграрная Группа» В компании «Агро-Альянс», которой принадлежит стадо прикамского свинокомплекса в поселке Майском (Краснокамск), сменился глава. Новым гендиректором предприятия стала Елена Гомызова, которая также занимает должность директора фабрики «Пермодежда, указано на портале сервиса «СПАРК-Интерфакс». «Елена Гомызова сменила Максима Родионова, который руководил АО [„Агро-Альянс“] с сентября 2022 года. Назначение зарегистрировано 13 сентября», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на базу данных сервиса. АО «Агро-Альянс» было образовано в 2021 году. Главой компании является бизнесмен Артем Болдырев, которому также принадлежит фабрика «Пермодежда». После регистрации акционерное общество выкупило стадо свинокомплекса. Сейчас мощностями производства управляет ООО «Майский мясокомбинат», которое также создал Болдырев. В июне текущего года выставленный на продажу комплекс объявил о наборе персонала.

В компании «Агро-Альянс», которой принадлежит стадо прикамского свинокомплекса в поселке Майском (Краснокамск), сменился глава. Новым гендиректором предприятия стала Елена Гомызова, которая также занимает должность директора фабрики «Пермодежда, указано на портале сервиса «СПАРК-Интерфакс». «Елена Гомызова сменила Максима Родионова, который руководил АО [„Агро-Альянс“] с сентября 2022 года. Назначение зарегистрировано 13 сентября», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на базу данных сервиса. АО «Агро-Альянс» было образовано в 2021 году. Главой компании является бизнесмен Артем Болдырев, которому также принадлежит фабрика «Пермодежда». После регистрации акционерное общество выкупило стадо свинокомплекса. Сейчас мощностями производства управляет ООО «Майский мясокомбинат», которое также создал Болдырев. В июне текущего года выставленный на продажу комплекс объявил о наборе персонала.