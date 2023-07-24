Выставленный на продажу пермский свинокомплекс набирает персонал

25 июля 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Свинокомплексу, помимо прочего, требуются операторы-животноводы Фото: АО «Сибирская Аграрная Группа» Свинокомплекс, расположенный в поселке Майский Пермского края, ищет сотрудников на производство. Объявление о наборе персонала на сайте центра занятости населения Прикамья разместили ООО «Майский мясокомбинат» и АО «Агро-Альянс». В объявлении указано, что агропредприятию требуются грузчики, оператора котла, слесари-ремонтники, электрики, уборщики, технологи мясного производства, бойцы скота и другие специалисты. Так, оператору-животноводу свинокомплекса обещают платить 30 тысяч рублей в месяц, а бойцу скота — 47 тысяч рублей. Работодатели предлагают соискателям официальное трудоустройство, полный соцпакет, жилье и частичную компенсацию проезда. В 2022 года АО «Пермский свинокомплекс» было признано банкротом, а все его сотрудники уволены. Поголовье свиней выкупило у предприятия АО «Агро-Альянс», после чего общество объявило об открытии порядка 550 вакансий. ООО «Майский мясокомбинат», зарегистрированное в Перми в 2005 году, занимается производством продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Председатель Пермской краевой организации профсоюза работников агропромкомплекса Владимир Шалаев, видит риски, связанные с трудоустройством на свинокомплекс. Ранее он указывал на то, что процедура конкурсного управления на предприятии не закончена. Издание «Ъ-Прикамье» отмечало, что свинокомплекс хотят продать с торгов не как сельхозпредприятие, а как имущественный комплекс. По данным издания, торги пройдут с 31 июля по 6 сентября 2023 года, стартовая цена лота составляет 1,4 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свинокомплекс, расположенный в поселке Майский Пермского края, ищет сотрудников на производство. Объявление о наборе персонала на сайте центра занятости населения Прикамья разместили ООО «Майский мясокомбинат» и АО «Агро-Альянс». В объявлении указано, что агропредприятию требуются грузчики, оператора котла, слесари-ремонтники, электрики, уборщики, технологи мясного производства, бойцы скота и другие специалисты. Так, оператору-животноводу свинокомплекса обещают платить 30 тысяч рублей в месяц, а бойцу скота — 47 тысяч рублей. Работодатели предлагают соискателям официальное трудоустройство, полный соцпакет, жилье и частичную компенсацию проезда. В 2022 года АО «Пермский свинокомплекс» было признано банкротом, а все его сотрудники уволены. Поголовье свиней выкупило у предприятия АО «Агро-Альянс», после чего общество объявило об открытии порядка 550 вакансий. ООО «Майский мясокомбинат», зарегистрированное в Перми в 2005 году, занимается производством продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Председатель Пермской краевой организации профсоюза работников агропромкомплекса Владимир Шалаев, видит риски, связанные с трудоустройством на свинокомплекс. Ранее он указывал на то, что процедура конкурсного управления на предприятии не закончена. Издание «Ъ-Прикамье» отмечало, что свинокомплекс хотят продать с торгов не как сельхозпредприятие, а как имущественный комплекс. По данным издания, торги пройдут с 31 июля по 6 сентября 2023 года, стартовая цена лота составляет 1,4 млрд рублей.